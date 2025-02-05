Исаев объяснил, за счет чего фильм о «Любэ» соберет миллиард

Зрители старше 40 лет ходят в кино несколько раз в год, потому для успешных сборов в кинотеатрах важно учитывать интересы разноплановой аудитории, сказал НСН Роман Исаев.

Творчество группы «Любэ» ассоциируется с трогательной ностальгией, а не с драйвом, что может помешать успеху потенциального кинопроекта, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Народный артист России, музыкальный продюсер, композитор Игорь Матвиенко в интервью РИА Новости допустил, что в будущем будет снят фильм о группе «Любэ». По его словам, «сейчас есть какие-то предложения» о создании подобной картины. Исаев отметил, что идею можно объяснить успехом фильма о группе «Руки вверх!», которому удалось собрать в прокате около миллиарда рублей.

« С а м а и д е я н а п о в е р х н о с т и . Н а ч а л и р а б о т а т ь с к а з к и – в с е п о б е ж а л и с н и м а т ь с к а з к и . В ы с т р е л и л и " Р у к и В в е р х ! " - с е й ч а с п о б е ж а л и с н и м а т ь ф и л ь м ы и с е р и а л ы о п о п у л я р н ы х г р у п п а х н а ш е г о н е д а в н е г о п р о ш л о г о . " Р у к и В в е р х ! " - э т о т о т д р а й в , к о т о р ы й з а х о д и т в э м о ц и о н а л ь н ы й с т е р ж е н ь в с е х п о к о л е н и й , в т о м ч и с л е м о л о д е ж и . О г р о м н о е к о л и ч е с т в о п о д р о с т к о в с л у ш а ю т г р у п п у . П е с н и " Л ю б э " п о ю т , н о т у т н е т р а з в л е к а т е л ь н о г о м о м е н т а , к о т о р ы й е с т ь у « Р у к и В в е р х ! » . Э т о с к о р е е т а к а я т р о г а т е л ь н а я н о с т а л ь г и я . Л ю д и н е п о й д у т в к и н о т е а т р ы с м о т р е т ь , к а к н а ш у в а ж а е м ы й и л ю б и м ы й н а р о д н ы й а р т и с т Н и к о л а й Р а с т о р г у е в п о е т " К о н я " » , - с к а з а л о н .

Как уточнил собеседник НСН, у фильма о «Любэ» есть шанс получить миллиард рублей в прокате, если картина сможет заинтересовать разноплановую аудиторию.

« К о н е ч н о , к и н о м о ж е т п о л у ч и т ь с я , е с л и э т о б у д е т ф и л ь м о в р е м е н и , э п о х е . Ф и л ь м о г р у п п е " Л ю б э " м о ж е т с о б р а т ь м и л л и а р д , е с л и о н п о л у ч и т с я н а ц и о н а л ь н ы м с о б ы т и е м , б у д е т о х в а т ы в а т ь и н т е р е с ы р а з л и ч н о й а у д и т о р и и . Е с л и о н б у д е т п р о д в и н у т с х о р о ш е й р е к л а м о й , с п о д д е р ж к о й к а к о г о - т о к р у п н о г о х о л д и н г а . К с о ж а л е н и ю , н и о д и н ф и л ь м н е м о ж е т п р е т е н д о в а т ь н а п л а н к у в м и л л и а р д р у б л е й , е с л и е г о н е п о д д е р ж и в а е т х о л д и н г , к о т о р ы й д а е т м о щ н о е п р о д в и ж е н и е п р о е к т у . П р и э т о м у н а с п у б л и к а 4 0 + в л у ч ш е м с л у ч а е х о д и т в к и н о о д и н - д в а р а з а в г о д у . М и л л и а р д р у б л е й ф и л ь м у о г р у п п е " Р у к и В в е р х ! " п р и н е с л и н е з р и т е л и 4 0 + , а м о л о д е ж ь . К п р и м е р у , п р о б л е м а т и к а с б о р о в " Т у р а с И в а н у ш к а м и " к а к р а з в т о м , ч т о т у д а н е п о ш л а м о л о д е ж ь , а в з р о с л о й а у д и т о р и и н е х в а т и л о » , - п о я с н и л о н .

Фильм «Тур и Иванушками» о приключениях трех фанаток поп-группы «Иванушки International» вышел в российских кинотеатрах в июне 2024 году. По итогу проката картина показала скромные сборы – всего чуть более 100 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».