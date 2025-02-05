Танцовщица Сагдиана Хамзина снялась в сериале "Танго на осколках"

Чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго Сагдиана Хамзина приняла участие в съемках сериала «Танго на осколках». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

В проекте Хамзина ставила хореографию и учила всех актеров танцевать танго. В частности, Юлию Снигирь, Анастасию Талызину, Дениса Шведова и Риналя Мухаметова. Танцовщица назвала танго своей лучшей терапией.

« Н е з р я м е н я и м о и х к о л л е г ч а с т о н а з ы в а ю т « т а н г о п с и х о л о г и » . Б л а г о д а р я т а н г о я с к а ж д ы м г о д о м в с е б о л ь ш е р а с к р ы в а ю с е б я и о т к р ы в а ю в с е б е н о в ы е г р а н и , т а н е ц п о з в о л я е т м н е л у ч ш е и я р ч е ч у в с т в о в а т ь ж и з н ь , н а п о л н я я е е м у з ы к о й и к р а с и в ы м и м е р о п р и я т и я м и . Т а н г о — э т о о б р а з ж и з н и » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

По словам Хамзиной, самым сложным на проекте было не обучение актеров, а долгие съемки. Как отметила артистка, команда могла снимать одну сцену сутками.

Известно, что танцовщица также появится в одном из эпизодов. Для Хамзиной лента «Танго на осколках» стала первым опытом в кино. Ранее она участвовала в шоу «Звездные танцы», «Новые танцы» и «Dance Революция».

«Танго на осколках» выйдет 13 февраля в онлайн-кинотеатре KION. Проект расскажет о бизнес-леди Норе (Юлия Снигирь), чья жизнь меняется благодаря занятиям танго. Режиссер картины — Сергей Сенцов.