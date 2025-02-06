Лучшие новые аниме зимы 2025 года

История о превращении киллера в скуфа и обратно, спортивные драмы и новые гости из фэнтези-миров.

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Старт 2025 года выдался крайне насыщенным для аниме-культуры. На экраны вернулось сразу несколько горячо любимых тайтлов — от современных хитов масштаба «Поднятия уровня в одиночку» с «Монологом фармацевта» до успевшего стать культовым »Доктора Стоуна».

За такими яркими сериалами могли затеряться новые, но крайне интересные онгоинги: очередная попытка Netflix, эксперименты от ведущих студий и другие перспективные тайтлы. О самых ярких новых аниме-сериалах этой зимы — в этом материале.

«О движении Земли»

Жанр: историческая драма;

историческая драма; Вышло эпизодов: 18 из 25 (финал 15 марта);

18 из 25 (финал 15 марта); Студия: MadHouse («Провожающая в последний путь Фрирен», Hunter x Hunter)

Начнём с двух тайтлов, которые начали выходить ещё в конце прошлого года, а теперь укрепились на топовых позиций в чартах. Первый — увлекательный рассказ о противостоянии науки и церкви в попытках доказать, вращается ли Земля вокруг Солнца или наоборот. В сериале необычайно много глубоких философских мыслей, но авторам удаётся подать их очень легко, разбавляя простым юмором и чёткой линией повествования. И да, на историческую подлинность тайтл не претендует — что совсем не мешает раскрыть посыл о вечной тяге людей к звёздам.

«Голубая шкатулка»

Жанры: романтика, спорт;

романтика, спорт; Вышло эпизодов: 18 из 25 (финал 20 марта);

18 из 25 (финал 20 марта); Студия: Telecom Animation Film («Башня Бога», «Люпен III»).

Второй новый хит на стыке 2024 и 2025 годов — история взаимоотношений старшеклассников в стенах школьного спортзала. Переплетения любовных линий с надеждами на достижения в спорте действительно увлекают, а личное развитие персонажей с хорошо проработанными характерами привязывает к ним — и тогда авторы включают то самое «стекло», которое тут действительно работает, открывая самые сильные эмоции зрителей.

«Дни Сакамото»

Жанры: экшен, комедия;

экшен, комедия; Вышло эпизодов: 5 из 11 (финал 15 марта);

5 из 11 (финал 15 марта); Студия: TMS Entertainment («Детектив Конан», «Доктор Стоун», «Очень приятно, Бог»).

Главный новый сериал января, выпущенный при поддержке Netflix — история о бывшем киллере, который бросил опасную профессию ради тихой семейной жизни. Тени прошлого возвращаются в самый неподходящий момент: растерявшему форму Сакамото приходится вспоминать ремесло ради спасения себя и близких. В общем, типичный сюжет боевика со Стэйтемом, но в яркой обёртке с бытовым юмором и местами наивным, но далеко не детским развитием.

«Медалистка»

Жанр: спортивная драма;

спортивная драма; Вышло эпизодов: 5 из 13 (финал 30 марта);

5 из 13 (финал 30 марта); Студия: ENGI («Безымянная память», «Удзаки хочет тусоваться!»).

Трогательная история отношений молодого тренера и его совсем юной ученицы. Он бросил фигурное катание, оставив незакрытыми гештальты о наградах — она находит в спорте себя, оставаясь без поддержки друзей и семьи. За движением дуэта к мечте, несмотря на все преграды и трудности, интересно наблюдать: авторам удалось заставить зрителя сопереживать персонажам, готовым ради победы на многое.

«Полное исследование»

Жанры: фэнтези, экшен, исекай;

фэнтези, экшен, исекай; Вышло эпизодов: 5 из 12 (финал 23 марта);

5 из 12 (финал 23 марта); Студия: MAPPA («Атака титанов», «Человек-бензопила», «Сага о Винланде»).

Один из самых ожидаемых сериалов января хитом не стал — до успеха «Человека-бензопилы» или других работ MAPPA новому тайтлу далековато. И тем не менее история творческих метаний молодого режиссёра вышла достойной. Теряя сознание, героиня оказывается в мире любимого аниме детства и познаёт любовь — а на фоне авторы поднимают довольно взрослые темы и насыпают отсылок на прошлые проекты студии. Тайтл не для всех, но фанатам должно зайти.

«Добро пожаловать в Японию, госпожа эльф!»

Жанры: комедия, фэнтези;

комедия, фэнтези; Вышло эпизодов: 4 из 13 (финал 28 марта);

4 из 13 (финал 28 марта); Студия: Zero-G («Необъятный океан»).

Лёгкая история об адаптации девушки из фэнтези-мира в современных реалиях. Ничего кардинально нового сериал не предлагает, но наблюдать за приключениями эльфийки в новых условиях интересно. Если не ждать слишком многого, а просто наслаждаться юмором и простеньким сюжетом, вполне можно получить удовольствие — а героям тем временем предстоит нелёгкий выбор между Японией и миром фантазий.

«Перерождение мужчины средних лет в дочь дворянина»

Жанры: исекай, комедия, фэнтези;

исекай, комедия, фэнтези; Вышло эпизодов: 4 из 12 (финал 28 марта);

4 из 12 (финал 28 марта); Студия: Ajia-do («Власть книжного червя», «Любовь с кончиков пальцев»).

Ещё одна знакомая история — перерождение утомлённого жизнью человека в волшебном мире. Впрочем, авторам нашлось чем удивить зрителей: герой предпенсионного возраста привык соблюдать правила и с ходу готов вжиться в роль злодейки из любимой игры дочери. Но так ли просто будет примерить такую маску вежливому и мудрому мужчине?

«Хана расцветает подобно Сюре»

Жанр: драма;

драма; Вышло эпизодов: 4 из 12 (финал 28 марта);

4 из 12 (финал 28 марта); Студия: Studio Bind («Реинкарнация безработного»).

Недооценённый сериал, столкнувшийся с разочарованием фанатов студии — вместо этого тайтла авторы могли уже выпустить третий сезон «Реинкарнации»! Если отбросить это, новая попытка выдать второй крутой проект вышла достойной: милая история о юной радиоведущей как минимум поможет тем, кто просто хочет расслабиться. До хита Studio Bind «Хана» никак не дотягивает, но если вы ищете приятное новое аниме на вечер, то это хороший выбор.