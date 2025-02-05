Автор «Разделения» ответил, когда ждать третий сезон шоу

Бен Стиллер («Образцовый самец», «Ночь в музее») пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора режиссёр сериала заявил, что фанатам «Разделения» не придётся ждать третий сезон три года.

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Сама Apple пока не анонсировала продолжение шоу, однако Стиллер рассказал, что в Лос-Анджелесе уже идёт работа над сценарием. Напомним, первый сезон сериала вышел в 2022 году.

Второй сезон продолжает рассказывать о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения»: она отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, финал — 21 марта.