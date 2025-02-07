Убитый экс-мэр Самары оставил большое наследство

Убитый экс-мэр Самары Виктор Тархов оставил внушительное наследство.

«Тархов оставил многомиллионное наследство. Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова могла убить его из-за денег», — пишет kp.ru.

Ранее стало известно, что бывшего мэра Самары застрелили вместе с женой.

Самарский суд подтвердил, что арестовал Екатерину Тархову, родственницу убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, на два месяца по статье об убийстве.

Источник RT рассказал детали об экс-мэре Самары Викторе Тархове и отметил, что многолетний знакомый убитого был в шоке от информации о его кончине.