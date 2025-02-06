Рецензия на сериал «Подслушано в Рыбинске»

В онлайн-кинотеатрах Premier и Start — самый циничный детектив сезона «Подслушано в Рыбинске», который смешивает в эклектичном коктейле комедию и мистику, опыт и молодость, водку и воду из бачка унитаза, а также (во вступительных титрах) рисунки Цоя и группу «Аукцыон». Что получилось в итоге, рассказывает «Лента.ру».

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У Юры (Тимофей Трибунцев), крайне вредного и сильно пьющего редактора региональной газеты «Волжский вестник», черная полоса в жизни — мало того что жена (Светлана Колпакова) ушла к другому, так еще и полиция оставила его под подпиской о невыезде из-за убийства молодой бездарной актрисы Маши (Ирина Крючкова), тело которой он нашел под мостом. Одного лишь подозрения в совершении преступления достаточно, чтобы быдловатый возлюбленный убитой с погонялом Ширмик (Рузиль Минекаев) заявился на порог с пушкой, угрожая кровавой местью. Впрочем, к этому моменту Юра, прикончив весь спрятанный в квартире запас водки, уже и сам полез в петлю.

Однако умереть провинциальному журналисту не суждено. У Вселенной на него явно другие планы.

Дело в том, что к месту преступления Юру привело нечто сверхъестественное. Во время эпилептического припадка в редакции он увидел расправу над несчастной от первого лица. И прямо в пылу накаленной беседы с Ширмиком и его пистолетом у журналиста случается новый приступ с видением — кто-то убивает рыбака (Сергей Козик) на берегу Волги. Вместе с гопником Юра отправляется к реке, чтобы проверить свои ясновидческие способности. Долго ли, коротко ли, на берегу появляется новый жмур.

Словом, в Рыбинске происходит какая-то сумбурная кровавая резня. В убийствах оказывается замешан бывший ученик Юры, обаятельный вертлявый телеведущий Костя (Антон Васильев). Но он не единственный, кто отнимает жизни на улицах города. Объединившись с Ширмиком, Юре предстоит очистить свое имя, найти и уличить всех маньяков Рыбинска, а также спасти от жуткой гибели собственную дочь (Варвара Володина), появившуюся в очередном видении…

«Подслушано в Рыбинске» — первый в фильмографии Петра Тодоровского синтез мистики, детектива и комедии, сценарий к которому писал работавший над «Капельником» (и немного над «Слово пацана. Кровь на асфальте») Иван Баранов. Фантастическая криминальная история, разворачивающаяся в пасмурных декорациях провинциального города, уже с момента осенней премьеры на фестивале «Новый сезон» не раз удостоилась сравнений с ни много ни мало культовым «Фарго».

Параллели с классикой комедии 1990-х действительно видны, и дело здесь даже не в общей атмосфере, а во вполне конкретной сюжетной линии.

К фильму братьев Коэн тут отсылают хорошо узнаваемые образы состоятельного трусливого лгунишки, за которым тянется кровавый след, и приземленной сотрудницы правоохранительных органов (Юлия Хлынина), идущей по пятам. В остальном же «Подслушано в Рыбинске», к счастью, действует на более оригинальном поле.

Обаяние сериала проглядывает в хорошо проработанных мелочах провинциальной жизни: в нелепой планерке пыльной редакции, в токсичных до людоедства актерах провинциального драмтеатра, в закулисье местной телестудии, где в ностальгические воспоминания по лихим 90-м погружается кандидат в мэры (Анатолий Кот), и даже в ментовском отделе, первая сцена в котором оказывается эротической.

Все это опоясано то ли зимними, то ли осенними, но, безусловно, чарующими природными ландшафтами Ярославской области.

В малом городе, как известно, все друг друга знают, и потому персонажи, населяющие эти локации, разыгрывают в кадре яркие дуэты. Некоторые из них работают на отлично — например, роман Кости и правоохранительницы Зои, скандалы Юры с супругой или его комедийные препирательства с главредом «Волжского вестника». Другие кажутся куда менее захватывающими, как, к примеру, расследование Зои с ее напарником Баяном (Михаил Кремер) или — к несчастью — главный дуэт пьющего журналиста-ясновидящего и бодрого гопника.

И Трибунцев, и Минекаев здесь оказываются, по сути, заложниками собственных амплуа — первый уже который раз предстает в образе пропойцы с умом и сердцем, второй же играет карикатуру на самого себя из сделавшего его народной звездой «Слова пацана». Ширмик как исключительно комедийный юный сайдкик вышел скорее раздражающим, чем смешным. Хотя бы потому, что журналист Юра (который, помимо прочего, держит наготове целую кладезь батиных шуток «за триста») вполне выглядит трагикомической вещью в себе и в фарсовых костылях явно не нуждается.

Циничных писателей-алкоголиков на экране хоть отбавляй (совсем недавно этот гламурный образ стал ведущим персонажем сериала «Первый номер»), но именно у Трибунцева герой с первых кадров успешно балансирует на грани бедственного алкогольного реализма и неясного интеллигентного обаяния. И как раз в его образе, пускай немного магическом, но переживающим вполне жизненный кризис, скрывается главное сокровище «Подслушано в Рыбинске». Будет ли он развиваться и к чему придет — покажет время, но за вышедшие эпизоды сериал подкупает именно этой перспективой, а не весьма поверхностным мистическо-детективным сюжетом с убийцами. В конце концов, в реалиях, когда для того, чтобы порешать ближнего своего, уже и особого мотива не нужно, вопрос «кто и зачем убил» довольно сильно теряет в интриге.

Сериал «Подслушано в Рыбинске» выходит на платформах Premier и Start.