Сколько фильмов поддержанных Фондом кино окупились в прокате

Пять из 25 российских фильмов, снятых при поддержке Фонда кино, стали коммерчески успешными в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на сведения Единой автоматизированной информационной системы.

Издание проанализировало все карточки лент в ЕАИС, премьера которых состоялась 1 января-31 декабря прошлого года, и отобрало картины, получившие субсидию Фонда кино. Коммерчески успешными посчитали проекты, заработавшие по меньшей мере в два раза больше производственного бюджета.

Как пишет РБК, в 2022 году коммерчески успешной стала лишь одна из 26 поддержанных фондом картин, а в прошлом году — каждая пятая из 25.

Самый кассовый и коммерчески успешный фильм 2024-го — вторая часть комедии «Холоп» (бюджет 768 млн рублей, сборы 3,8 млрд). Фонд кино выделил на проект 300 млн на безвозвратной основе и 150 млн для возврата по итогам проката. Успешными стали и «Бременские музыканты» (3 млрд рублей при бюджете 1,1 млрд), «Лед 3» (1,9 млрд, бюджет 600 млн), «Руки вверх!» (968 млн и 390 млн соответственно), «Лунтик. Возвращение домой» (507 млн сборов, бюджет 150 млн).

По данным ЕАИС, топ-5 самых кассовых отечественных фильмов по итогам минувшего года состоит из картин, снятых при поддержке Фонда кино. В число лидеров вошли «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед 3», а также «Сто лет тому вперед» со сборами 1,5 млрд рублей при бюджете 900 млн.

Между тем четыре российских фильма стали «миллиардерами» по итогам января 2025 года: это картины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Ёлки 11» и «Домовенок Кузя».