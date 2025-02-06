Появились новые постеры фильма «Фантастическая четверка»

Marvel Studios опубликовала несколько атмосферных постеров фильма «Фантастическая четвёрка». Один постер посвящен всем членам команды, на остальных можно увидеть каждого из героев: Мистера Фантастика, Женщину-невидимку, Существо и Человека-факела.

© Кадр из трейлера

Новые постеры ленты

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Режиссёром выступил Мэтт Шекман. Сюжет расскажет про приключения Фантастической четвёрки, которая столкнётся с Галактусом. Судя по всему, гигант станет центральным противников команды.

Премьера кинокомикса состоится 25 июля 2025 года.