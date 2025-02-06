Какого героя хотели вырезать из сериала «Во все тяжкие»

Сценарист Питер Гулд вспомнил, что боссы телеканала AMC просили убрать из сценария сериала «Во все тяжкие» одного из ключевых персонажей — Сола Гудмана. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

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По словам Гулда, Сол Гудман должен был стать персонажем, который носил в себе черты, не присущие главному герою Уолтеру Уайту: деловитость, самолюбие и несклонность к насилию.

« Е г о с о з д а н и е б ы л о п о л н о с т ь ю н а п р а в л е н о н а р а з в и т и е и с т о р и и У о л т а . М ы н е д у м а л и : « В о т н е з а в и с и м ы й п е р с о н а ж , у к о т о р о г о б у д е т с о б с т в е н н а я ж и з н ь » , — п о я с н и л с ц е н а р и с т .

И хотя именно эти черты сделали персонажа забавным, боссам AMC и самому Гулду они показались чрезмерными.

« Я б о я л с я , ч т о м ы с л о м а е м ш о у , с о з д а в с л и ш к о м г л у п о г о п е р с о н а ж а . < … > М о й с т р а х у с и л и л с я п о с л е т е л е ф о н н о г о з в о н к а с р у к о в о д и т е л е м A M C , к о т о р ы й с к а з а л : « Н а м н е н р а в и т с я э т о т п е р с о н а ж . М о ж е м л и м ы н а ч а т ь з а н о в о и п р и д у м а т ь д р у г у ю и с т о р и ю ? » — в с п о м н и л с ц е н а р и с т .

Гулд рассказал, что на истории Сола Гудмана настоял его соавтор Винс Гиллиган. Он решительно отстаивал сценарий и персонажа во время звонка.

« И н а д о о т д а т ь д о л ж н о е л ю д я м п о т у с т о р о н у т р у б к и , о н и о т с т у п и л и , п о т о м у ч т о д о в е р и л и с ь В и н с у » , — п о д е л и л с я с ц е н а р и с т .

Сериал «Во все тяжкие» длился с 2008 по 2013 год. Всего вышло пять сезонов. Персонаж Сол Гудман, которого сыграл Боб Оденкерк, появился во втором сезоне шоу. Герой быстро завоевал популярность у поклонников, после чего был создан спин-офф «Лучше звоните Солу».