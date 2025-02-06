Какого героя хотели вырезать из сериала «Во все тяжкие»

Сценарист Гулд: глава АМС просил вырезать Сола Гудмана из шоу "Во все тяжкие"
Сценарист Питер Гулд вспомнил, что боссы телеканала AMC просили убрать из сценария сериала «Во все тяжкие» одного из ключевых персонажей — Сола Гудмана. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
По словам Гулда, Сол Гудман должен был стать персонажем, который носил в себе черты, не присущие главному герою Уолтеру Уайту: деловитость, самолюбие и несклонность к насилию.
«Его создание было полностью направлено на развитие истории Уолта. Мы не думали: «Вот независимый персонаж, у которого будет собственная жизнь», — пояснил сценарист.
И хотя именно эти черты сделали персонажа забавным, боссам AMC и самому Гулду они показались чрезмерными.
«Я боялся, что мы сломаем шоу, создав слишком глупого персонажа. <…> Мой страх усилился после телефонного звонка с руководителем AMC, который сказал: «Нам не нравится этот персонаж. Можем ли мы начать заново и придумать другую историю?» — вспомнил сценарист.
Гулд рассказал, что на истории Сола Гудмана настоял его соавтор Винс Гиллиган. Он решительно отстаивал сценарий и персонажа во время звонка.
«И надо отдать должное людям по ту сторону трубки, они отступили, потому что доверились Винсу», — поделился сценарист.
Сериал «Во все тяжкие» длился с 2008 по 2013 год. Всего вышло пять сезонов. Персонаж Сол Гудман, которого сыграл Боб Оденкерк, появился во втором сезоне шоу. Герой быстро завоевал популярность у поклонников, после чего был создан спин-офф «Лучше звоните Солу».