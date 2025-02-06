Стало известно, кого сыграет Марк Стронг в экранизации романа «Нейромант»

Популярный британский актер Марк Стронг ("Дюна: Пророчество", "Час тишины", "Атлас") получил роль в грядущем сериале Apple TV+ "Нейромант" (Neuromancer) - адаптации культового фантастического романа Уильяма Гибсона. Об этом сообщает издание Variety.

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Главную роль - гениального хакера Кейса, попадающего в паутину цифрового шпионажа - сыграет Каллум Тернер ("Властелины воздуха", "Фантастические твари"). По сюжету неприятели вычисляют специалиста и вводят в его кровь микотоксин, разрушающий его нервную систему. Кейс начинает принимать специальные препараты и под их действием совершать мелкие ограбления на пару с пособницей Линдой. Получив надежду рассчитаться с долгами и восстановить нервную систему, он внезапно обнаруживает, что вся добытая им информация украдена, а на месте Линды появилась загадочная девушка Молли (Бриана Миддлтон) - его будущий ассистент в рискованных приключениях.

Стронг исполнит роль Армитиджа (он же Уиллис Корто) - человека с темным прошлым, который нанимает Кейса и Молли для проникновения в систему защиты информации одного из сильнейших кланов.

Создатели сериала - Грэм Роланд ("Джек Райан") и Джастин Диллард ("Двойная петля"). Первый также выступит шоураннером, второй возглавит съемки пилотного эпизода. Производством 10-серийного шоу занимаются Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios.

Роман "Нейромант", впервые изданный в 1984 году, является каноническим произведением в жанре киберпанк: задолго до популярности в массовой культуре в нем были рассмотрены такие понятия, как искусственный интеллект, виртуальная реальность, генная инженерия, транснациональные корпорации и киберпространство. Книга была удостоена премий "Небьюла", "Хьюго" и Приза Филипа Дика.

Наемница Молли с лезвиями в ногтях и зеркальными очками вместо глаз, появляющаяся в романах Гибсона "Граф Ноль" и "Мона Лиза Овердрайв" (которые также могут быть экранизированы), а также в рассказе "Джонни-мнемоник", повлияла на визуальное решение образа Тринити в культовом фильме "Матрица", Кейс послужил прототипом для образа Томаса "Нео" Андерсона.

Экранизация "Нейроманта" уже запускалась в производство в 2007 году, режиссером должен был стать Винченцо Натали ("Куб", "Кодер", "Пустота"), на главные роли рассматривались Хейден Кристенсен и Лив Тайлер. В 2017 году сообщалось о смене постановщика на Тима Миллера ("Дэдпул"), но за этим также ничего не последовало. Сериал был анонсирован в начале февраля 2025 года и похоже, что на сей раз "лед тронулся".

Кстати

Ранее издание Deadline сообщало, что Марк Стронг является одним из вероятных кандидатов на роль директора "Хогвартса" Альбуса Дамблдора в предстоящем сериале по "Гарри Поттеру".