Актер Ке Хюи Куан сыграет в фильме ужасов от лица собаки

По данным издания Deadline, Ке Хюи Куан, известный по ленте «Всё везде и сразу», и Лили Рейнхарт сыграют в фильме ужасов под названием «Плохой мальчик».

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В ленте рассказывается о том, как женщина пытается сбежать от серийного убийцы, но действие демонстрируется глазами лучшего друга человека, его верной собаки. Существует множество детских фильмов и драм, снятых с точки зрения животного, но фильмов ужасов не так много. Пса зовут Гэри

Над фильмом работают продюсеры «Собирателя душ» и хоррора М3ГАН, режиссёром выступает Джейкоб Чейз. Съёмки картины должны начаться в августе в Канаде. Даты выхода пока нет.