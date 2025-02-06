Что известно о премьере сериала «Чудо-доктор»

Сериал "Чудо-доктор" о даре видеть диагнозы с Порошиной и Ткаченко покажут по ТВ
Премьера медицинского драмеди "Чудо-доктор" - на телеканале СТС 20 февраля в 21:00. Новые серии будут выходить каждый четверг. В сериале о диагносте Наде, которая обладает даром видеть болезнь, главные роли исполнили Соня Присс, Артем Ткаченко, Мария Порошина, Анатолий Лобоцкий и другие .
По сюжету выпускница московской медицинской академии Надя Чудова (Соня Присс) решает после окончания вуза работать в провинциальной больнице родного города, где однажды ее спас талантливый хирург Андрей Крылов (Артем Ткаченко). Надя производит впечатление чудачки, но на самом деле обладает уникальным даром видеть болезнь с помощью синестезии - нейрологического феномена, который появился после пережитой в юности аварии. Необычные способности хоть и помогают ей в работе, но вызывают иронию и насмешки у окружающих.
"После прочтения сценария поняла, что это очень необычно. Сама я не видела такой истории на российских каналах. Мне кажется, сериал будет интересен потому, что здесь не столько про медицину и постановку диагнозов, сколько про отношения, про героиню со способностями, которые преподносятся не с мистической стороны, а как научно объяснимый факт", - говорит Соня Присс.
Коллега Сони Артем Ткаченко также снимался в медицинских сериалах, но на съемках "Чудо-доктора" столкнулся с трудностями.
"Во-первых, много терминологии, которую приходилось учить. Во-вторых, мои предыдущие роли врачей не требовали сцен, где нужно оперировать. Здесь такие сцены есть, поэтому я посещал больницу и действительно наблюдал, как вскрывают грудные клетки, в общем, поприсутствовал на настоящих операциях", - делится он.