Что известно о премьере сериала «Чудо-доктор»

Премьера медицинского драмеди "Чудо-доктор" - на телеканале СТС 20 февраля в 21:00. Новые серии будут выходить каждый четверг. В сериале о диагносте Наде, которая обладает даром видеть болезнь, главные роли исполнили Соня Присс, Артем Ткаченко, Мария Порошина, Анатолий Лобоцкий и другие .

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По сюжету выпускница московской медицинской академии Надя Чудова (Соня Присс) решает после окончания вуза работать в провинциальной больнице родного города, где однажды ее спас талантливый хирург Андрей Крылов (Артем Ткаченко). Надя производит впечатление чудачки, но на самом деле обладает уникальным даром видеть болезнь с помощью синестезии - нейрологического феномена, который появился после пережитой в юности аварии. Необычные способности хоть и помогают ей в работе, но вызывают иронию и насмешки у окружающих.

" П о с л е п р о ч т е н и я с ц е н а р и я п о н я л а , ч т о э т о о ч е н ь н е о б ы ч н о . С а м а я н е в и д е л а т а к о й и с т о р и и н а р о с с и й с к и х к а н а л а х . М н е к а ж е т с я , с е р и а л б у д е т и н т е р е с е н п о т о м у , ч т о з д е с ь н е с т о л ь к о п р о м е д и ц и н у и п о с т а н о в к у д и а г н о з о в , с к о л ь к о п р о о т н о ш е н и я , п р о г е р о и н ю с о с п о с о б н о с т я м и , к о т о р ы е п р е п о д н о с я т с я н е с м и с т и ч е с к о й с т о р о н ы , а к а к н а у ч н о о б ъ я с н и м ы й ф а к т " , - г о в о р и т С о н я П р и с с .

Коллега Сони Артем Ткаченко также снимался в медицинских сериалах, но на съемках "Чудо-доктора" столкнулся с трудностями.