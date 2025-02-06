Стартовал третий сезон мультсериала «Неуязвимый»
Сегодня на Amazon Prime Video начал выходить третий сезон мультсериала «Неуязвимый». Для просмотра доступно уже три первых эпизода.
Новый сезон продолжает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться. Третий сезон столкнёт Марка с новыми могущественными врагами и подарит герою новые, ранее не виданные суперспособности.
В третий сезон мультсериала войдёт восемь эпизодов. Финал состоится 13 марта.