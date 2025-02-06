Рецензия на мультфильм «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Долгожданное возвращение пластилиновых героев

© tlum.ru

«Уоллес и Громит» — серия пластилиновых мультфильмов от британской студии Aardman, давным-давно покоривших сердца и умы зрителей и критиков. Анимационные фильмы этой серии выходят с 1989 года и не теряют своего шарма, собирают «Оскары» и призы зрительских симпатий. Новая лента «Уоллес и Громит: Самая дикая месть», выпущенная в 2024 году для Netflix, получила номинацию на «Золотой глобус» как «Лучший анимационный фильм» (но проиграла нашумевшему «Потоку»), а теперь участвует в борьбе за «Оскар».

Что показали в новом мультфильме и претендует ли он на успех прошлых частей? Разберёмся вместе в обзоре от Тлум.Ру.

О чём мультфильм?

Неугомонный изобретатель Уоллес всё так же чудит и тонет в долгах, его верный друг и помощник Громит — занимается рутинными бытовыми делами, в чём находит успокоение, и надеется на то, что хозяин сам почешет ему за ушком, а не будет использовать для этого автоматический почёсыватель. Старший инспекор полиции Альберт Макинтош готовится к торжественному возвращению Голубого бриллианта и выходу на пенсию; его помощница, констебль Мукерджи, планирует занять его пост, а коварный и изобретательный злодей-пингвин Фезерс Макгроу отбывает заслуженное наказание в камере местного зоопарка. Что может пойти не так?

Однажды Уоллес изобретает для Громита (как всегда не спросив мнения друга) гнома-помощника по хозяйству. По мнению создателя и его восторженных соседей Норбот — так зовут робота гнома — очень перспективный проект, отличный садовник и домработник. И только Громит не разделяет всеобщей радости — он видит в новом изобретении источник проблем и недоволен тем, что лишился возможности ухаживать за растениями и наводить порядок дома. И его скепсис оказывается оправдан.

Фезерс Макгроу неустанно следит за жизнью своих врагов и судьбой Голубого бриллианта. Как только в газетах появились заметки о новом изобретении Уоллеса, пингвин тут же разрабатывает коварный план с его участием, включающий в себя создание армии злых клонов, похищения, перемещения по тайным путям и, конечно же, возможность подставить изобретателя и его пса. И вновь верный хвостатый друг спешит на выручку своему незатейливому хозяину, чтобы вместе бороться со злом.

В чём посыл?

Громит категорически против появления Норбота в их с Уоллесом жизни. Он скорее просто смиряется с появлением новых технологий, чем радуется им. И только непростой совместный с роботом путь и борьба помогают Громиту в полной мере принять перемены и осознать, что технологические новинки иногда действительно приносят пользу. Актуальная повестка, как считаете?

Уоллес же наоборот, ленивый и чрезмерно увлечённый чудесными механизмами, облегчающими каждый его шаг, герой. Он вынужден многое осознать: человек не может делегировать машинам вообще все жизненные процессы. И ни один робот не может заменить реальные отношения с близкими и дружеское тепло. А ещё Уоллесу придётся признать, что чесать любимого пса лучше своей рукой, без использования автоматического почёсывателя.

Что не так?

Тут всё просто: или вы любите этот пластилиновый гротескный стиль и британский юмор, или — нет. Критиковать конкретно этот мультфильм особо не за что: Уоллес всё ещё наивный и смешной, а Громит — умный и отважный. Картина соответствует духу своих предшественников и, хоть и не выделяется чем-то особенным, останется в памяти зрителя приятным воспоминанием. Даже несмотря на то, что не предложит чего-то нового.

Что в итоге?

Мультфильм «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» — это классический юмор, приятный визуал, интересный сюжет и давно полюбившиеся герои. Для тех, кто знает толк — весьма кстати. Есть ли шансы у ленты получить премию «Оскар»? Сомневаемся, скорее статуэтка уплывёт в Латвию, а точно узнаем уже в ночь на 3 марта. Добавляйте наш сайт в закладки, чтобы ничего не пропустить.