Режиссер поделился подробностями работы над фильмом «Музыка как шанс»

Режиссер Койфман поделился подробностями работы над фильмом «Музыка как шанс»
Премьера фильма «Музыка как шанс» состоялась в начале 2025 года. Это музыкальная драма о музыканте и враче, которые преодолели трудности на пути к победе над неизлечимой болезнью. Режиссёр Владимир Койфман поделился своими впечатлениями и рассказал о различиях между театром и кино.
Он был впечатлён историей людей, которые нашли в себе силы преодолеть препятствия. Основная мысль фильма — победа страсти над страхом.
«Я не делю зрителей на элитарных и массовых. Для меня главное — точно и честно передать свои мысли и эмоции с помощью драматургии, технических приёмов и изобразительного языка. Насколько мне это удалось, судить зрителю», — подчеркнул Владимир в беседе с «Петербург2».
Фильм основан на реальных событиях. Одним из героев является Влад Колчин — известный джазовый музыкант, автор книги «Музыка как шанс победить рассеянный склероз». Он смог преодолеть тяжёлое заболевание и продолжает заниматься музыкой и педагогикой, а также помогает людям с аутоиммунными заболеваниями.
Вторым прототипом стал выдающийся российский учёный и врач Андрей Аркадьевич Новик. Он продолжал работать до конца, несмотря на неизлечимую болезнь. Его ученики продолжают его дело.
Койфман рассказал о различиях между театром и кино. Спектакль создаётся и исчезает каждый вечер, не может быть точной копией предыдущего. В кино мы фиксируем происходящее однократно, фильм остаётся неизменным, меняется только восприятие зрителей.
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