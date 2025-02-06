Режиссер поделился подробностями работы над фильмом «Музыка как шанс»

Премьера фильма «Музыка как шанс» состоялась в начале 2025 года. Это музыкальная драма о музыканте и враче, которые преодолели трудности на пути к победе над неизлечимой болезнью. Режиссёр Владимир Койфман поделился своими впечатлениями и рассказал о различиях между театром и кино.

Он был впечатлён историей людей, которые нашли в себе силы преодолеть препятствия. Основная мысль фильма — победа страсти над страхом.

« Я н е д е л ю з р и т е л е й н а э л и т а р н ы х и м а с с о в ы х . Д л я м е н я г л а в н о е — т о ч н о и ч е с т н о п е р е д а т ь с в о и м ы с л и и э м о ц и и с п о м о щ ь ю д р а м а т у р г и и , т е х н и ч е с к и х п р и ё м о в и и з о б р а з и т е л ь н о г о я з ы к а . Н а с к о л ь к о м н е э т о у д а л о с ь , с у д и т ь з р и т е л ю » , — п о д ч е р к н у л В л а д и м и р в б е с е д е с «Петербург2».

Фильм основан на реальных событиях. Одним из героев является Влад Колчин — известный джазовый музыкант, автор книги «Музыка как шанс победить рассеянный склероз». Он смог преодолеть тяжёлое заболевание и продолжает заниматься музыкой и педагогикой, а также помогает людям с аутоиммунными заболеваниями.

Вторым прототипом стал выдающийся российский учёный и врач Андрей Аркадьевич Новик. Он продолжал работать до конца, несмотря на неизлечимую болезнь. Его ученики продолжают его дело.

Койфман рассказал о различиях между театром и кино. Спектакль создаётся и исчезает каждый вечер, не может быть точной копией предыдущего. В кино мы фиксируем происходящее однократно, фильм остаётся неизменным, меняется только восприятие зрителей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге снимают военный фильм «Ангелы Ладоги», а на кинофестивале «Мост» в Крыму выбрали лучшие фильмы молодых режиссеров.