Боевик «Балерина» по «Джону Уику» официально выйдет в России

Кинокомпания «Атмосфера Кино» объявила, что боевик «Балерина» с Аной де Армас по «Джону Уику» официально выйдет в России. Лента выйдет в отечественных кинотеатрах 5 июня, за сутки до мировой премьеры

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«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии.

Мировая премьера картины состоится 6 июня. Изначально картина должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.