В российский прокат вышел фильм "Война и музыка"

6 февраля в российский прокат выходит фильм "Война и музыка" об одной из героических страниц Великой Отечественной войны, посвященной судьбам людей искусства. Это история не только о пути к Победе, но и переосмыслении собственных ценностей, о том, как долг и любовь к Родине становятся для человека важнее личных амбиций.

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Авторы фильма рассказывают, как война ворвалась в мирную жизнь троих друзей, навсегда изменив их судьбы. Каждый пошел на фронт. И выжить в огненном аду сражений с фашистами помогала музыка. Захватив с собой музыкальные инструменты, молодые люди играют - не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить ожидаемый всеми лейтмотив Победы.

" Я в д о х н о в л я л с я и с т о р и е й , к о т о р у ю з н а л с с а м о г о д е т с т в а . Е с т ь д о к у м е н т а л ь н а я с ъ е м к а , г д е а р м я н е т а н ц у ю т с в о й н а р о д н ы й т а н е ц К о ч а р и у Р е й х с т а г а . И м н е в с е г д а б ы л о и н т е р е с н о р а с с к а з а т ь э т у и с т о р и ю . О т м а т ы в а я е е н а з а д , м ы п о н я л и - е с т ь л ю д и , д о ш е д ш и е с м у з ы к а л ь н ы м и и н с т р у м е н т а м и д о Б е р л и н а . Н а ш а и с т о р и я о т р е х м у з ы к а н т а х , к о т о р ы е и д у т н а в о й н у и п р о х о д я т о т А р м е н и и , ч е р е з в е с ь С о в е т с к и й с о ю з , ч е р е з в е с ь а д и в с ю в о й н у " , - р а с с к а з ы в а е т р е ж и с с е р ф и л ь м а Сарик Андреасян.

По его мнению, получился фильм-дань уважения своим близким, прошедшим войну.

" М ы х о т и м , ч т о б ы з р и т е л ь и с п ы т а л ч у в с т в о г о р д о с т и з а с в о ю с т р а н у , з а с в о и х р о д н ы х . Э т а и с т о р и я , в п е р в у ю о ч е р е д ь , п р о ж и з н ь и п р о л ю б о в ь к ж и з н и " , - п о д ч е р к н у л р е ж и с с е р .

А актер Павел Прилучный, исполнивший одну из главных ролей, при подготовке к съемке старался не идти на поводу своих внутренних ощущений.

" П о т о м у ч т о у н а с н а г е н е т и ч е с к о м у р о в н е з а л о ж е н а т а б о л ь , ч е р е з к о т о р у ю п р о ш л а к а ж д а я с е м ь я в н а ш е й с т р а н е . М о й г е р о й , м а й о р И л ь и н , э т о б о л ь ш е п р о с о б и р а т е л ь н ы й о б р а з , н е ж е л и п р о к о н к р е т н у ю л и ч н о с т ь , п о т о м у ч т о о н в о п л о щ а е т в с е б е м у ж е с т в о , с т о й к о с т ь , ч е с т ь , л ю б о в ь к о т ч и з н е . В э т о м п р о е к т е н е т о б е з л и ч е н н ы х п е р с о н а ж е й , т у т к а ж д ы й с о с в о е й и с т о р и е й " , - п о д е л и л с я о н .

По словам актера Олега Каменщикова, память о Великой Отечественной войне для его поколения - это нечто святое и сакральное.