В российский прокат вышел фильм "Война и музыка"
6 февраля в российский прокат выходит фильм "Война и музыка" об одной из героических страниц Великой Отечественной войны, посвященной судьбам людей искусства. Это история не только о пути к Победе, но и переосмыслении собственных ценностей, о том, как долг и любовь к Родине становятся для человека важнее личных амбиций.
Авторы фильма рассказывают, как война ворвалась в мирную жизнь троих друзей, навсегда изменив их судьбы. Каждый пошел на фронт. И выжить в огненном аду сражений с фашистами помогала музыка. Захватив с собой музыкальные инструменты, молодые люди играют - не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить ожидаемый всеми лейтмотив Победы.
"Я вдохновлялся историей, которую знал с самого детства. Есть документальная съемка, где армяне танцуют свой народный танец Кочари у Рейхстага. И мне всегда было интересно рассказать эту историю. Отматывая ее назад, мы поняли - есть люди, дошедшие с музыкальными инструментами до Берлина. Наша история о трех музыкантах, которые идут на войну и проходят от Армении, через весь Советский союз, через весь ад и всю войну", - рассказывает режиссер фильма Сарик Андреасян.
По его мнению, получился фильм-дань уважения своим близким, прошедшим войну.
"Мы хотим, чтобы зритель испытал чувство гордости за свою страну, за своих родных. Эта история, в первую очередь, про жизнь и про любовь к жизни", - подчеркнул режиссер.
А актер Павел Прилучный, исполнивший одну из главных ролей, при подготовке к съемке старался не идти на поводу своих внутренних ощущений.
"Потому что у нас на генетическом уровне заложена та боль, через которую прошла каждая семья в нашей стране. Мой герой, майор Ильин, это больше про собирательный образ, нежели про конкретную личность, потому что он воплощает в себе мужество, стойкость, честь, любовь к отчизне. В этом проекте нет обезличенных персонажей, тут каждый со своей историей", - поделился он.
По словам актера Олега Каменщикова, память о Великой Отечественной войне для его поколения - это нечто святое и сакральное.
"Настоящая война - это не атаки и крики "Вперед!". Это ее каждодневность. Это быт, если хотите. Обыденной становится даже смерть, как бы ужасно это ни звучало. Мой герой, сержант Иванов, он и воплощает образ обычного русского солдата. Надо кашей ребят накормить? По-отечески накормит. Надо врага бить? Будет бить. Надо умереть? Умрет. Именно на таких солдатах Победа и ковалась", - убежден он.