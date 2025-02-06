Сколько зрителей теряют кинотеатры из-за детского контента

Алексей Воронков заявил НСН, что новогодние праздники по посещаемости сильно провалились из-за отсутствия контента для взрослой аудитории.

Сегодня на первый план в киноиндустрии выходит борьба «информационных монстров», которые зарабатывают на детских сказках, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. При этом он подчеркнул, что кинотеатры теряют взрослую аудиторию.

Российские фильмы, снятые при поддержке Фонда кино, стали чаще окупаться в прокате. Если в 2022 году из 26 таких лент коммерчески успешной стала только одна, то в 2024 из 25 картин прибыль создателям принесли уже пять проектов, следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Воронков отметил, что сегодня на первый план выходит борьба «информационных монстров».

« В н а ч а л е э т о г о г о д а м ы н а б л ю д а л и д в а с е м е й н ы х ф и л ь м а « В о л ш е б н и к И з у м р у д н о г о г о р о д а » и « Ф и н и с т . П е р в ы й б о г а т ы р ь » , о д и н п о д д е р ж и в а л а к о м п а н и я « Ц е н т р а л П а р т н е р ш и п , а в т о р о й - « Н М Г К и н о п р о к а т » . С о ш л и с ь д в а и н ф о р м а ц и о н н ы х м о н с т р а , к о т о р ы е с д е л а л и ш и к а р н у ю и н ф о р м а ц и о н н у ю п о д д е р ж к у . Н о э т о в с е - т а к и д е т с к и й к о н т е н т , в з р о с л о г о к о н т е н т а н е б ы л о в о о б щ е . 2 0 - 3 0 % в е ч е р н и х с е а н с о в п р о с т о н е с о б р а л и т о , ч т о м о г л и с о б р а т ь . В и т о г е н о в о г о д н и е п р а з д н и к и п о п о с е щ а е м о с т и с и л ь н о с в а л и л и с ь . О т 1 0 д о 2 0 % в з а в и с и м о с т и о т о б л а с т и . Э т о о б ъ я с н я е т с я и м е н н о н е х в а т к о й в з р о с л о г о к о н т е н т а . П о с л е с е м и в е ч е р а к и н о т е а т р ы п у с т у ю т . П р о ш л ы й Н о в ы й г о д б ы л б о л е е у д а ч н ы м , п о т о м у ч т о б ы л и « Б р е м е н с к и е м у з ы к а н т ы » д л я д е т е й , и « Х о л о п » д л я в з р о с л о й а у д и т о р и и . Э т о т Н о в ы й г о д п о п о с е щ а е м о с т и с т а л п р о в а л ь н ы м » , - р а с с к а з а л о н .

По его словам, следующий Новый год может снова провалиться, так как «Чебурашка», «Простоквашино» и «Буратино» просто «съедят» друг друга.

« В с л е д у ю щ и й Н о в ы й г о д б у д е т к о л л а п с н а р о с с и й с к о м р ы н к е , з а я в л е н о с р а з у т р и б о л ь ш и х с е м е й н ы х п р о е к т а о т р а з н ы х х о л д и н г о в – в т о р о й « Ч е б у р а ш к а » , « П р о с т о к в а ш и н о » и « Б у р а т и н о » . Е с л и о н и в т р о е м з а й д у т , п о л у ч и т с я т о ж е с а м о е . О н и б у д у т « с ъ е д а т ь » д р у г д р у г а , н о э т о и м е н н о и с т о р и я д л я с е м е й , д л я д е т е й . Т о л ь к о у « Ч е б у р а ш к и » б у д е т п о д д е р ж к а Ф о н д а к и н о , н о э т о у ж е и т а к б р е н д , е г о ж д у т в с е к и н о т е а т р ы . Д в а д р у г и х ф и л ь м а з а х о д я т б е з п о д д е р ж к и , н о у к а ж д о г о и з н и х е с т ь п о т е н ц и а л н а д в а м и л л и а р д а » , - о т м е т и л с о б е с е д н и к Н С Н .

В «Чебурашке 2» вновь сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие. Премьера картины состоится 1 января 2026 года.

Ранее Сергей Гармаш заявил, что параллельно со съёмками «Чебурашки 2» и начнётся работа над фильмом «Чебурашка 3», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».