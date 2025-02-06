Когда Джордж Лукас снимал «Звездные войны: Скрытая угроза», одной из самых зрелищных сцен фильма стала гонка на подах на пустынной планете Татуин. Тысячи зрителей наблюдали за состязанием с трибун, создавая эффект массового события. Но в 1999 году анимация толпы на таком уровне стоила бы огромных денег, а массовки в пустыне организовать было невозможно.

Тогда команда художников по спецэффектам придумала бюджетное и гениальное решение: они построили миниатюрную модель стадиона и заполнили ее...ушными палочками.

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Около тысячи обычных ватных палочек покрасили в разные цвета и установили в крошечные отверстия на трибунах макета. От малейшего движения воздуха они слегка раскачивались, создавая иллюзию живой, движущейся толпы. В кадре этот эффект выглядел неожиданно убедительно.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер с ником sovremmenik_media.