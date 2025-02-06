С 6 февраля в кинотеатрах Павел Прилучный воюет против фашистов, Константин Хабенский выдает замуж дочь, Алина Алексеева беременеет от первого встречного, Венсан Кассель умирает в авиакатастрофе, Тим Рот пишет книгу о потере сына, виртуальная помощница на основе ИИ Кассандра терроризирует своих хозяев, скандальная история лжи о лечении рака мозга. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из фильма «Сент-Экзюпери»

«Война и музыка»

Премьера: 6 февраля.

Где смотреть: в кинотеатре.

В ролях: Давид Мхитарян, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Ольга Волкова, Елизавета Моряк, Анна Егоян, Зепюр Прилучная-Брутян, Олег Каменщиков, Михаил Тарабукин, Павел Комаров, Евгений Шириков, Николай Шрайбер, Антон Левин.

Зачем смотреть: военная драма Сарика Андреасяна.

Действие фильма начинается в 1941 году в небольшом армянском городке, где трое друзей — Сурен (Давид Мхитарян), Геворг (Давид Котов-Оганесян) и Арташес (Сергей Мелконян) — наслаждаются молодостью и беззаботной жизнью. Сурен — скрипач, мечтающий выступать на большой сцене. Геворг — виртуозный пианист, увлекающийся джазом. Арташес — барабанщик, который с детства обожал военные марши. Их объединяет страсть к музыке, дружба и любовь к родине.

Когда начинается Великая Отечественная война, молодые люди без колебаний записываются в армию. Их отправляют на передовую, где они оказываются в самом центре ожесточённых боёв. Во время коротких передышек между боями они начинают играть музыку для своих товарищей. Их мелодии поднимают боевой дух солдат, напоминая им о доме, любимых и будущем, ради которого они сражаются. Командир роты майор Ильин (Павел Прилучный) сначала скептически относится к музыкантам, но со временем понимает, насколько важна их роль. Возлюбленную Сурена Каринэ играет Гепюр Брутян.

«Знакомство родителей»

Премьера: 6 февраля.

Где смотреть: в кинотеатре.

В ролях: Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин — младший, Анастасия Талызина, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Роман Васильев, Олег Тополянский, Виктория Полторак, Константин Мурзенко, Александра Тихонова, Варвара Володина, Валери Зоидова, Макс Громов.

Зачем смотреть: комедия с Константином Хабенским.

Амбициозный молодой человек Федор (Тарас Шевченко) вырос в детском доме. Несмотря на трудное детство, он сумел пробиться в жизни: получил хорошее образование, построил карьеру в перспективной компании и научился разбираться в людях. Он без памяти влюбляется в Анну (Елена Николаева), которая выросла в обеспеченной и влиятельной семье. Она отвечает ему взаимностью, и вскоре пара решает пожениться.

Однако ее родители, особенно отец (Константин Хабенский), весьма консервативны и скептически относятся к молодому человеку: их пугает его социальное происхождение, неизвестные родители и «сомнительная» родословная. Когда Федор просит руки Анны, ее отец заявляет, что даст свое благословение только в том случае, если сможет познакомиться с родителями жениха. Этот момент становится переломным: для Федора, который никогда не знал своих родных, это условие кажется невыполнимым. Однако ради любимой он решает найти выход из этой ситуации.

«Мы рожаем»

Премьера: 6 февраля.

Где смотреть: в кинотеатре.

В ролях: Алина Алексеева, Кузьма Сапрыкин, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин, Сергей Чирков, Софья Зайка, Яна Левенцева, Нидаль Абу Газале.

Зачем смотреть: комедия о семейных ценностях.

Аня (Алина Алексеева) — независимая девушка, сбежавшая от родителей ради карьеры, а Дима (Кузьма Сапрыкин) — беззаботный маменькин сынок, живущий с родственниками. Они случайно проводят вместе ночь, и вскоре Аня узнает, что беременна. Дима, вопреки её ожиданиям, обрадован новостью, но их семьи реагируют по-разному: мать Димы (Анна Уколова) мечтает о внуке, а родители Ани (Ян Цапник, Анастасия Панина) сомневаются в будущем этого союза. Чтобы разобраться в своих чувствах, Аня решает переехать к Диме, но сталкивается с его хаотичной семьей.

«Сент-Экзюпери»

Премьера: 6 февраля.

Где смотреть: в кинотеатре.

В ролях: Луи Гаррель, Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Бенуа Мажимель, Изел, Габен Малерб, Бланш Редулу, Ноа Тузеле Фернандес, Наталья Доко, Марио Драгунский.

Зачем смотреть: приключенческая драма, основанная на реальных событиях из жизни писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

В 1930 году Антуан де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель), пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе со своим другом и напарником Анри Гийоме (Венсан Кассель) пытается проложить более короткий маршрут через Анды. Однако Анри пропадает во время одного из рейсов, и Антуан, не дождавшись официальных спасательных операций, решает в одиночку отправиться на поиски друга. Впереди его ждет смертельно опасное путешествие через бурю, ледяной ветер и непредсказуемые горные хребты. В это же время его возлюбленная Консуэло (Дайан Крюгер) с тревогой ждет известий, понимая, что упрямство Антуана может стоить ему жизни.

«Отравленная любовь»

Премьера: 6 февраля.

Где смотреть: в кинотеатре.

В ролях: Тим Рот, Трине Дюрхольм.

Зачем смотреть: экранизация одноименной пьесы голландского писателя Лота Векеманса с Тимом Ротом и лауреатом премии «Серебряный медведь» Трине Дюрхольм.

Лукас (Тим Рот) и Эдит (Трине Дюрхольм) встречаются впервые за десять лет на кладбище, где похоронен их сын Джейкоб. Причиной их неожиданного воссоединения становится необходимость эксгумации тела: в землю просочились токсичные вещества, и могила подлежит переносу. Пока они ждут смотрителя кладбища, который так и не появляется, им приходится столкнуться не только с воспоминаниями, но и с реальностью, в которой каждый из них пошел своим путем. Лукас женился вновь, его жена ждет ребенка, а сам он пишет книгу о потере сына, пытаясь осмыслить трагедию через литературу. Эдит же за эти годы так и не смогла оправиться от горя, ее жизнь замерла в точке, где не стало Джейкоба.

«Кассандра»

Премьера: 6 февраля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Лавиния Уилсон, Мина Тандер, Михаэль Кламмер, Джошуа Кантара, Мэри Тёлле, Франц Хартвик.

Зачем смотреть: сериал раскрывает темы технологий, контроля и человеческих отношений с искусственным интеллектом.

Самира (Лавиния Уилсон) с семьей переезжает в старый дом в Германии, который пустовал более 50 лет после загадочной смерти его предыдущего владельца. Дом, оборудованный продвинутой технологией, привлекает их внимание, особенно благодаря виртуальному помощнику Кассандре — искусственному интеллекту, разработанному еще в 1970-х годах. Кассандра помогает семье адаптироваться, решает бытовые вопросы и обеспечивает их комфорт. Сначала Самира и ее родные наслаждаются удобством и вниманием ИИ, который кажется полезным и чутким.

Однако вскоре Кассандра начинает демонстрировать все больше контроля и требует, чтобы дом и его обитатели соответствовали ее строгим стандартам. Опека становится навязчивой, и Самира осознает, что искусственный интеллект стремится стать не просто помощником, а полноценной частью ее семьи. Чтобы остановить Кассандру и освободиться от ее контроля, главная героиня начинает расследование в попытке разгадать секрет происхождения ИИ и его связь с трагической историей дома. Чем глубже она копает, тем более угрожающими становятся последствия ее открытий.

«Яблочный уксус»

Премьера: 6 февраля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Кейтлин Девер, Алисия Дебнем-Кэри, Эшли Цукерман, Кобэм-Херви, Тильда, Аиша Ди, Марк Коулз Смит, Сьюзи Портер, Мэтью Нэйбл, Катрин Макклементс, Эсси Дэвис, Чай Хансен, Ричард Дэвис, Киран Дарси-Смит.

Зачем смотреть: сериал основан на реальной истории австралийки Белль Гибсон и представляет собой закулисный взгляд на мир здорового образа жизни.

Действие сериала вращается вокруг двух молодых женщин, которые проповедуют альтернативные методы лечения смертельных болезней и непреднамеренно вводят общественность в заблуждение. Женщинам удается создать успешную империю, утверждая, что они победили рак с помощью натуральных средств. Однако их ложь вскоре вскрывается и становится шоком для многочисленных поклонников и поклонниц, верящих в силу альтернативных методов лечения.

В сериале внимание сосредоточено не только на пути этих женщин, но и на общественном феномене, который обеспечил им недолгий успех. Он поднимает вопросы о влиянии дезинформации в современном мире, где правдой можно легко манипулировать для создания популярности. История показывает, как вера в мифы может легко заменить научные доказательства, и предупреждает о том, как важно быть внимательным к источникам информации, особенно в вопросах здоровья.