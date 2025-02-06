Брайан Кокс и Генри Уинклер снимутся в фильме режиссера Венди Станцлера

Генри Уинклер («Барри»), Брайан Кокс, Эмма Робертс и Эван Рэйчел Вуд исполнят главные роли в комедии «Старые друзья» (Old Pals) режиссера Венди Станцлер («Секс в большом городе», «Истерия!»).

Основанный на сценарии Рика Чисарио, фильм расскажет о комичных противоположностях и недавно овдовевших Айре (Уинклер) и Джимми (Кокс), которых заставляют подружиться их дочери-заговорщицы (Робертс и Вуд). Первоначальное упрямство и неприязнь двух стариков сменяются неожиданной дружбой, доказывая, что семья способна свести даже самых непохожих людей.