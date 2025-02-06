Кинокомпания TenLetters объявила, что в России выпустят экранизацию сказки «Серебряное копытце» Павла Бажова. Режиссёром выступит Егор Сальников («Как я встретил её маму», «Смотри как я»). Cъёмки ленты пройдут в Пермском крае.

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В э т и х с к а з а х о р г а н и ч н о п е р е п л е т а е т с я с о в р е м е н н о с т ь и п а т р и а р х а л ь н а я б ы л и н н о с т ь . М о ж е т б ы т ь , в э т о м и к р о е т с я с е к р е т р у с с к о й д у ш и — с о е д и н е н и е , к а з а л о с ь б ы , н е с о в м е с т и м о г о .

По словам авторов, они сохранят в картине «достоверный взгляд на легендарный сюжет» и проявят исключительное уважение к первоисточнику.

Премьера экранизации состоится в 2026 году. Точная дата пока не раскрывается.