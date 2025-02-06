Вышел русский трейлер сериала «Шершни»

Компания «Амедиатека» представила дублированный трейлер третьего сезона сериала «Шершни». Драматический сериал вернётся на российские экраны одновременно со всем миром — 15 февраля. Шоу можно будет посмотреть в профессиональной озвучке или в оригинале с субтитрами.

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Видео доступно в VK-группе «Амедиатека». Права на видео принадлежат Paramount.

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Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

В продолжении группа переживает тяжёлую утрату Натали и сталкивается с новыми тайнами загадочного острова. К главным ролям вернутся Мелани Лински и Софи Нелисс, Тони Сайпресс и Джасмин Савой Браун, а также другие актёры.