Что известно о втором сезоне сериала «Дети перемен»

Онлайн-кинотеатры Wink и Start объявили о продлении сериала «Дети перемен» на второй сезон. Об этом авторы шоу рассказали во время презентации своих будущих работ.

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Таким образом, криминальный сериал со звёздами «Слова пацана» продлили спустя месяц после завершения шоу. Первый сезон стартовал 21 ноября и завершился 2 января, получив в целом положительные отзывы зрителей.

«Дети перемен» рассказывает истории трёх братьев от разных отцов, которые живут в 1990-х. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. На дворе стоит 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.