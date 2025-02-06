Что нужно знать о втором сезоне «Букиных»

В 2025 году телеканал ТНТ покажет второй сезон «Букиных». Сиквел легендарного ситкома «Счастливы вместе» увидел свет в 2023 году. Новый сериал рассказывает о том, что случилось с семейством Букиных через десять лет после финала оригинального шоу. Что известно о дате выхода, сюжете и изменениях в актерском составе шоу — в материале «Ленты.ру». Спойлер: во втором сезоне «Букиных» зрителей ждет возвращение соседа Толика Полено!

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«Букины 2»: главное

Страна: Россия

Жанр: комедия Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Шабан Муслимов

Сколько серий: неизвестно

Длительность одной серии: 25 минут

Когда выйдет: 2025 год

Когда вышел первый сезон: декабрь 2023 года

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 6.0

В главных ролях: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин, Павел Савинков и другие

Дата выхода

Съемки второго сезона «Букиных» стартовали в январе 2025-го, дата премьеры пока держится в секрете. Напомним, что релиз первого сезона сериала состоялся через три месяца после начала съемок.

Второй сезон сериала «Букины» выйдет в первой половине 2025 года. Точная дата выхода пока неизвестна

Первый сезон «Букиных» состоял из десяти 25-минутных эпизодов. Ожидается, что в продолжении шоу будет уже двадцать серий, а их хронометраж останется неизменным.

Транслировать сериал будет телеканал ТНТ. Первый сезон шоу доступен в онлайн-кинотеатрах IVI и «Кинопоиск HD» — возможно, на этих платформах можно будет посмотреть и «Букиных 2».

Сюжет

Первый сезон «Букиных» рассказывал о том, что случилось с Геной и Дашей (Виктор Логинов и Наталья Бочкарева), а также их детьми Светой и Ромой (Дарья Сагалова и Александр Якин) через десять лет после финала оригинального ситкома.

О чем был первый сезон «Букиных»

По сюжету, семья Букиных переехала в частный дом. Гена стал владельцем обувного магазина и увяз в долгах, а Даша увлеклась астрологией. Рома потерял свой бизнес, устроился на работу в магазин отца и нашел свою любовь. Света рассталась с обеспеченным мужем и пыталась в одиночку воспитывать дочь Машу (София Сотникова).

Первый сезон сериала напоминал классическое драмеди: герои жили в недостроенном загородном доме, пытались погасить долги и сохранить хрупкое семейное спокойствие.

Продолжение «Букиных» обещают снять в формате классического ситкома: оно должно быть максимально похоже на «Счастливы вместе». Режиссер Шабан Муслимов рассказал, что планирует пригласить зрителей на съемочную площадку «Букиных 2» — это поможет воссоздать узнаваемую атмосферу.

Во втором сезоне семейство Букиных вернется в свою двухэтажную квартиру в Екатеринбурге

Гена впервые задумается о собственном здоровье, а Даша найдет новое необычное увлечение. Рома переедет в родительскую квартиру вместе с беременной женой Зоей (Альбина Кабалина).

Две семьи попытаются ужиться под одной крышей. Учитывая сложные характеры всех Букиных, сделать это будет сложно.

Второй сезон обещает стать настоящим подарком для всех, кто скучал по нашей безумной семейке, ведь авторы взяли все лучшее из старого и нового сериалов Виктор Логинов актер, исполнитель роли Гены Букина в сериале «Букины»

Производство и создатели

«Букиных» продлили на второй сезон еще в начале декабря 2023-го — за две недели до выхода премьерной серии. Одновременно с этим стало известно, что после второго сезона зрителей ждет полнометражный фильм о жизни Букиных.

Съемки второго сезона сериала «Букины» стартовали в январе 2025 года. Тогда же в сеть попали первые кадры со съемок — ими поделилась актриса Наталья Бочкарева.

Над первыми «Букиными» работала «Кинокомпания братьев Андреасян». В производстве продолжения она не участвует.

Второй сезон — это совместный проект телеканала ТНТ и студии «Пензфильммаш». Кинокомпания отвечала за создание комедийных сериалов «Полупановы» и «Зема», а также не самого удачного проекта «Непосредственно Каха. Другой фильм» (рейтинг на «Кинопоиске» — 2.7 балла).

Изменения произошли и в съемочной группе сериала. Режиссерский пост покинули Гарик Петросян («Вася не в себе») и Андрей Никифоров («Оливье»).

Второй сезон «Букиных» снимает Шабан Муслимов — постановщик сериала «Счастливы вместе»

Новым оператором «Букиных» стал Александр Шмид, который также работал над легендарным ситкомом нулевых, а число продюсеров пополнили Давид Кочаров («Демис и Марина»), Елена Геладзе («АльфаРомео»), Михаил Соколов («Счастливы вместе») и другие.

Смена команды была необходима для того, чтобы максимально приблизить новых «Букиных» к ситкому «Счастливы вместе».

« В п е р в о м с е з о н е н о в о г о с е р и а л а м н е п о н р а в и л о с ь , ч т о о н п о к а з а л п о в з р о с л е в ш и х и о ч е н ь л и р и ч н ы х Б у к и н ы х . В п р о д о л ж е н и и я х о ч у в е р н у т ь к о е - ч т о и з с т а р ы х Б у к и н ы х — о щ у щ е н и е х у л и г а н с к о г о т е л е т е а т р а л ь н о г о к а п у с т н и к а » , — Ш а б а н М у с л и м о в , р е ж и с с е р в т о р о г о с е з о н а с е р и а л а « Б у к и н ы » .

Вышедших в 2023 году «Букиных» назвали одним из главных сериальных разочарований года: шоу критиковали за неактуальность, стерильность и унылые шутки.

Интересно, что в 2023 году продолжение получил и другой культовый ситком нулевых — «Папины дочки. Новые». Правда, новая история про семью Васнецовых-Васильевых зрителям понравилась: к январю 2025 года у шоу уже три сезона, рейтинг 8.3 и более 800 тысяч оценок на «Кинопоиске».

Актерский состав

Во вторых «Букиных» появятся не только герои из первого сезона, но и персонажи из оригинального ситкома «Счастливы вместе». Одним из главных действующих лиц станет Толик Полено — к роли соседа-афериста Букиных вернется Павел Савинков.

А вот Светы Букиной в новом сезоне не будет: актриса Дарья Сагалова объяснила, что отказалась от участия в продолжении шоу из-за неприемлемого сценария. Сагалова призналась, что прописанное в сценарии поведение Светы противоречит ее ценностям.

Судя по кадрам со съемок, герои вторых «Букиных» будут больше похожи на свои ситкомовские версии. Гена Букин, например, лишится бороды, которую отрастил в первом сезоне.

Какие актеры сыграют во втором сезоне сериала «Букины»

Виктор Логинов («Герои анекдотов») — Геннадий Букин (Гена), владелец обувного магазина, отец Ромы и Светы, муж Едкокии.

Наталья Бочкарева («Постучись в мою Тверь») — Евдокия Букина (Даша), жена Гены. Домохозяйка, увлекается астрологией, пытается стать блогером.

Александр Якин («Трепачи») — Роман Букин (Рома), сын Даши и Гены. Работает в обувном магазине отца, женат на Зое.

Альбина Кабалина («Вызов») — Зоя, беременная супруга Ромы.

Павел Савинков («Ева, рожай!») — Анатолий Полено (Толик), предприимчивый безработный сосед Букиных, в оригинальном ситкоме был женат на Лене Полено.

Неизвестно, появятся ли в продолжении сериала герои из первого сезона шоу. Участие Максима Лагашкина («Жуки») и Екатерины Стуловой («Инспектор Гаврилов»), которые играли новых соседей Букиных Валеру и Катю, пока не подтверждено.

Под вопросом остается и появление актрисы Юлии Захаровой, которая сыграла Лену Полено в «Счастливы вместе». В 2023 году стало известно, что Захарова страдает от алкогольной зависимости. Последний фильм с ее участием, фэнтези «Водяная», вышел в 2019 году.