Что известно о сериале «Аутсорс»

Сериал «Аутсорс» (2025): дата выхода, сюжет, трейлер
В феврале 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko выходит драматический сериал режиссера Душана Глигорова «Аутсорс», созданный по мотивам рассказа писателя Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Где смотреть сериал, кто исполнил главные роли, в чем отличие от оригинала — в материале «Ленты.ру».
«Аутсорс»: главное о сериале
- Год выхода: 2025
- Платформа: Okko
- Страна: Россия
- Жанр: драма
- Количество серий: 8
- Режиссер: Душан Глигоров
- Сценарист: Анна Козлова
- В ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Дарья Савельева
Российский сериал «Аутсорс» впервые представили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который прошел в сентябре 2024 года на курорте «Роза Хутор». Там «Аутсорс» получил награду как «Самый ожидаемый сериал года».
Дата выхода
Премьера сериала запланирована на 13 февраля 2025 года. Он выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.
Сюжет
Сериал основан на небольшом произведении «Дочь военного пенсионера» из сборника рассказов Дениса Драгунского «Третье лицо». По сюжету, известная сценаристка упрекает своего пожилого отца, отставного военного, в том, что тот завел любовницу, да еще и привозит ее на их общую дачу. Спор переходит в рассказ военного о его работе — оказывается, несколько десятилетий назад, в постсоветской России, он заведовал учреждением, где приводились в исполнение смертные приговоры. Кроме того, он лично придумал хитрую коррупционную схему, по которой вся грязная работа отдавалась на аутсорс — за счет этого и он, и дочь жили небедно. А еще выясняется, что фильмы по ее сценариям снимались благодаря взяткам.
Для сериала сюжет был существенно переделан сценаристкой Анной Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор», «Кеша должен умереть»).
Отставной военный и его дочь из повествования пропали, а действие перенеслось непосредственно в середину 1990-х, когда в России готовились принять мораторий на смертную казнь
События разворачиваются в небольшом северном городке, в тюрьме особого назначения. Заключенные-смертники со страхом ждут исполнения приговора, надзиратель Саша (Эльдар Калимулин) переживает любовную драму со своей невестой Наташей (Мила Ершова), тюремный врач Петр (Леонид Тележинский) страдает от сексуальной зависимости и никак не может перестать изменять жене, а прокурор Андрей (Дмитрий Сумин) думает, где бы достать денег, чтобы удовлетворить все потребности любимой женщины.
Однажды в тюрьму приходит новый надзиратель Константин (Иван Янковский), такой же травмированный и потерянный, как и его коллеги. Встретившись с отцом жертвы одного из заключенных, он понимает, что некоторые люди готовы исполнить смертный приговор и даже заплатить за возможность это сделать. По мнению молодого надзирателя, так можно и тюрьмы освобождать, и как бы вершить справедливость.
С помощью коллег главный герой организует своеобразный бизнес и начинает отдавать убийства на аутсорс, но вскоре понимает, что его план выходит из-под контроля
«У Кости очень изощренные понятия о свете и тьме, — рассказал Янковский. — С одной стороны, речи о справедливости, которые он произносит, можно отнести к светлым. С другой стороны, поступки, которые он совершает по отношению к неудобным ему людям, — конечно, темные. И то, как это граничит в нем, очень интересно».
Актеры и съемочная команда
Главные роли исполнили Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский и Мила Ершова. Также в сериале задействованы Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьячков, Антон Пахомов, Карина Разумовская и Василий Бриченко.
Режиссером сериала выступил Душан Глигоров — создатель детективного триллера «Трасса», возглавившего топ российских сериалов 2024 года по версии редакции «Кинопоиска». Также в его послужном списке — сериалы «Хрустальный», «Химера» и «Выжить после». Оператором, как и во многих других проектах Глигорова, стал Батыр Моргачев. Производством занималась продюсерская компания Александра Цекало «Среда».
Над костюмами работала художник Дарья Фомина, уже знакомая с эпохой 1990-х по нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и отвечавшая за внешний вид героев «Эпидемии» и «Перевала Дятлова». Съемки «Аутсорса» прошли в Москве, в Минеральных Водах, в Приэльбрусье и на Камчатке.
«"Аутсорс" для меня стал сценарием в хорошем смысле эпохальным, подводящим некие мировоззренческие итоги, — поделилась впечатлениями сценаристка и шоураннер проекта Анна Козлова. — Могу сказать, что работа над ним была, наверное, самой изматывающей и тяжелой за всю мою карьеру. Но так уж устроено, что сильнее всего мы любим тех, кто от нас требует наибольших вложений».
Анна добавила, что «Аутсорс» — это во многом история про слияние двух миров, преступного и охранного, и про то, что в какой-то момент граница между ними становится совсем не явной.
Другие сериалы про 90-е годы, которые стоит посмотреть
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
- Год выхода: 2023
- Платформы: START, Wink
- Режиссер: Жора Крыжовников
- В ролях: Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская, Юлия Александрова, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый
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Сериал, уже ставший культовым. Можно сказать, что этот проект возродил интерес к эпохе 1990-х. События разворачиваются в конце 1989 года в Казани. Главные герои — школьники, которые сбиваются в компании и хотят делить территорию, как взрослые бандиты. 14-летний Андрей воспитывается в интеллигентной семье, учится в музыкальной школе и с нежностью относится к маме и сестре. Драки и заговоры далеки от него, но когда Андрей сближается со сверстником Маратом, в мальчике просыпается желание тоже стать «нормальным пацаном».
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