Сериал «Аутсорс» (2025): дата выхода, сюжет, трейлер

В феврале 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko выходит драматический сериал режиссера Душана Глигорова «Аутсорс», созданный по мотивам рассказа писателя Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Где смотреть сериал, кто исполнил главные роли, в чем отличие от оригинала — в материале «Ленты.ру».

Что известно о сериале «Аутсорс»
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«Аутсорс»: главное о сериале

Российский сериал «Аутсорс» впервые представили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который прошел в сентябре 2024 года на курорте «Роза Хутор». Там «Аутсорс» получил награду как «Самый ожидаемый сериал года».

Дата выхода

Премьера сериала запланирована на 13 февраля 2025 года. Он выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Сюжет

Сериал основан на небольшом произведении «Дочь военного пенсионера» из сборника рассказов Дениса Драгунского «Третье лицо». По сюжету, известная сценаристка упрекает своего пожилого отца, отставного военного, в том, что тот завел любовницу, да еще и привозит ее на их общую дачу. Спор переходит в рассказ военного о его работе — оказывается, несколько десятилетий назад, в постсоветской России, он заведовал учреждением, где приводились в исполнение смертные приговоры. Кроме того, он лично придумал хитрую коррупционную схему, по которой вся грязная работа отдавалась на аутсорс — за счет этого и он, и дочь жили небедно. А еще выясняется, что фильмы по ее сценариям снимались благодаря взяткам.

Для сериала сюжет был существенно переделан сценаристкой Анной Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор», «Кеша должен умереть»).

Отставной военный и его дочь из повествования пропали, а действие перенеслось непосредственно в середину 1990-х, когда в России готовились принять мораторий на смертную казнь

События разворачиваются в небольшом северном городке, в тюрьме особого назначения. Заключенные-смертники со страхом ждут исполнения приговора, надзиратель Саша (Эльдар Калимулин) переживает любовную драму со своей невестой Наташей (Мила Ершова), тюремный врач Петр (Леонид Тележинский) страдает от сексуальной зависимости и никак не может перестать изменять жене, а прокурор Андрей (Дмитрий Сумин) думает, где бы достать денег, чтобы удовлетворить все потребности любимой женщины.

Однажды в тюрьму приходит новый надзиратель Константин (Иван Янковский), такой же травмированный и потерянный, как и его коллеги. Встретившись с отцом жертвы одного из заключенных, он понимает, что некоторые люди готовы исполнить смертный приговор и даже заплатить за возможность это сделать. По мнению молодого надзирателя, так можно и тюрьмы освобождать, и как бы вершить справедливость.

С помощью коллег главный герой организует своеобразный бизнес и начинает отдавать убийства на аутсорс, но вскоре понимает, что его план выходит из-под контроля

«У Кости очень изощренные понятия о свете и тьме, рассказал Янковский. — С одной стороны, речи о справедливости, которые он произносит, можно отнести к светлым. С другой стороны, поступки, которые он совершает по отношению к неудобным ему людям, — конечно, темные. И то, как это граничит в нем, очень интересно».

Актеры и съемочная команда

Главные роли исполнили Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский и Мила Ершова. Также в сериале задействованы Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьячков, Антон Пахомов, Карина Разумовская и Василий Бриченко.

Режиссером сериала выступил Душан Глигоров — создатель детективного триллера «Трасса», возглавившего топ российских сериалов 2024 года по версии редакции «Кинопоиска». Также в его послужном списке — сериалы «Хрустальный», «Химера» и «Выжить после». Оператором, как и во многих других проектах Глигорова, стал Батыр Моргачев. Производством занималась продюсерская компания Александра Цекало «Среда».

Над костюмами работала художник Дарья Фомина, уже знакомая с эпохой 1990-х по нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и отвечавшая за внешний вид героев «Эпидемии» и «Перевала Дятлова». Съемки «Аутсорса» прошли в Москве, в Минеральных Водах, в Приэльбрусье и на Камчатке.

«"Аутсорс" для меня стал сценарием в хорошем смысле эпохальным, подводящим некие мировоззренческие итоги, поделилась впечатлениями сценаристка и шоураннер проекта Анна Козлова. — Могу сказать, что работа над ним была, наверное, самой изматывающей и тяжелой за всю мою карьеру. Но так уж устроено, что сильнее всего мы любим тех, кто от нас требует наибольших вложений».

Анна добавила, что «Аутсорс» — это во многом история про слияние двух миров, преступного и охранного, и про то, что в какой-то момент граница между ними становится совсем не явной.

Другие сериалы про 90-е годы, которые стоит посмотреть

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал, уже ставший культовым. Можно сказать, что этот проект возродил интерес к эпохе 1990-х. События разворачиваются в конце 1989 года в Казани. Главные герои — школьники, которые сбиваются в компании и хотят делить территорию, как взрослые бандиты. 14-летний Андрей воспитывается в интеллигентной семье, учится в музыкальной школе и с нежностью относится к маме и сестре. Драки и заговоры далеки от него, но когда Андрей сближается со сверстником Маратом, в мальчике просыпается желание тоже стать «нормальным пацаном».

«Дети перемен»

Флора, мать семейства, воспитывает троих сыновей (таких же разных, как и их отцы), пытается сохранить мир в доме, с утра до ночи водит троллейбус и за рулем старается поднимать настроение пассажирам. Однако в какой-то момент семья начинает разваливаться: старший сын связывается с ОПГ, средний, наоборот, заводит дружбу с милиционером, а младший просто хочет, чтобы мать с отцом были вместе. Флоре предстоит выяснить, как удержать сыновей и самой остаться человеком в таких условиях.

«Лихие»

Егерь Павел Лиховцев живет в тайге, охотится на медведей и содержит пасеку. В 90-е пасека разоряется, и Лиховцеву вместе с сыном Женей приходится переехать в Хабаровск. Там в это время как раз происходит раздел местных сфер влияния, и Павел (а потом и Женя) попадают в самый эпицентр криминальных разборок.

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Никита Кологривый
Анастасия Красовская
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Сергей Гилев
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Данил Стеклов
Дарья Фомина
Анна Козлова
Софья Лебедева
Антон Пахомов
Виталий Коваленко
Сергей Дьячков
Юлия Александрова
Елена Николаева
Артем Быстров
Юрий Быков
Виктория Исакова
Александр Цекало
Иван Янковский
Жора Крыжовников
Денис Драгунский
Евгений Ткачук