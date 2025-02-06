Что известно о сериале «Аутсорс»

В феврале 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko выходит драматический сериал режиссера Душана Глигорова «Аутсорс», созданный по мотивам рассказа писателя Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Где смотреть сериал, кто исполнил главные роли, в чем отличие от оригинала — в материале «Ленты.ру».

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«Аутсорс»: главное о сериале

Российский сериал «Аутсорс» впервые представили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который прошел в сентябре 2024 года на курорте «Роза Хутор». Там «Аутсорс» получил награду как «Самый ожидаемый сериал года».

Дата выхода

Премьера сериала запланирована на 13 февраля 2025 года. Он выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Сюжет

Сериал основан на небольшом произведении «Дочь военного пенсионера» из сборника рассказов Дениса Драгунского «Третье лицо». По сюжету, известная сценаристка упрекает своего пожилого отца, отставного военного, в том, что тот завел любовницу, да еще и привозит ее на их общую дачу. Спор переходит в рассказ военного о его работе — оказывается, несколько десятилетий назад, в постсоветской России, он заведовал учреждением, где приводились в исполнение смертные приговоры. Кроме того, он лично придумал хитрую коррупционную схему, по которой вся грязная работа отдавалась на аутсорс — за счет этого и он, и дочь жили небедно. А еще выясняется, что фильмы по ее сценариям снимались благодаря взяткам.

Для сериала сюжет был существенно переделан сценаристкой Анной Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор», «Кеша должен умереть»).

Отставной военный и его дочь из повествования пропали, а действие перенеслось непосредственно в середину 1990-х, когда в России готовились принять мораторий на смертную казнь

События разворачиваются в небольшом северном городке, в тюрьме особого назначения. Заключенные-смертники со страхом ждут исполнения приговора, надзиратель Саша (Эльдар Калимулин) переживает любовную драму со своей невестой Наташей (Мила Ершова), тюремный врач Петр (Леонид Тележинский) страдает от сексуальной зависимости и никак не может перестать изменять жене, а прокурор Андрей (Дмитрий Сумин) думает, где бы достать денег, чтобы удовлетворить все потребности любимой женщины.

Однажды в тюрьму приходит новый надзиратель Константин (Иван Янковский), такой же травмированный и потерянный, как и его коллеги. Встретившись с отцом жертвы одного из заключенных, он понимает, что некоторые люди готовы исполнить смертный приговор и даже заплатить за возможность это сделать. По мнению молодого надзирателя, так можно и тюрьмы освобождать, и как бы вершить справедливость.

С помощью коллег главный герой организует своеобразный бизнес и начинает отдавать убийства на аутсорс, но вскоре понимает, что его план выходит из-под контроля

« У К о с т и о ч е н ь и з о щ р е н н ы е п о н я т и я о с в е т е и т ь м е , — рассказал Янковский. — С одной стороны, речи о справедливости, которые он произносит, можно отнести к светлым. С другой стороны, поступки, которые он совершает по отношению к неудобным ему людям, — конечно, темные. И то, как это граничит в нем, очень интересно».

Актеры и съемочная команда

Главные роли исполнили Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский и Мила Ершова. Также в сериале задействованы Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьячков, Антон Пахомов, Карина Разумовская и Василий Бриченко.

Режиссером сериала выступил Душан Глигоров — создатель детективного триллера «Трасса», возглавившего топ российских сериалов 2024 года по версии редакции «Кинопоиска». Также в его послужном списке — сериалы «Хрустальный», «Химера» и «Выжить после». Оператором, как и во многих других проектах Глигорова, стал Батыр Моргачев. Производством занималась продюсерская компания Александра Цекало «Среда».

Над костюмами работала художник Дарья Фомина, уже знакомая с эпохой 1990-х по нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и отвечавшая за внешний вид героев «Эпидемии» и «Перевала Дятлова». Съемки «Аутсорса» прошли в Москве, в Минеральных Водах, в Приэльбрусье и на Камчатке.

« " А у т с о р с " д л я м е н я с т а л с ц е н а р и е м в х о р о ш е м с м ы с л е э п о х а л ь н ы м , п о д в о д я щ и м н е к и е м и р о в о з з р е н ч е с к и е и т о г и , — п о д е л и л а с ь в п е ч а т л е н и я м и с ц е н а р и с т к а и ш о у р а н н е р п р о е к т а Анна Козлова. — Могу сказать, что работа над ним была, наверное, самой изматывающей и тяжелой за всю мою карьеру. Но так уж устроено, что сильнее всего мы любим тех, кто от нас требует наибольших вложений».

Анна добавила, что «Аутсорс» — это во многом история про слияние двух миров, преступного и охранного, и про то, что в какой-то момент граница между ними становится совсем не явной.

Другие сериалы про 90-е годы, которые стоит посмотреть

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал, уже ставший культовым. Можно сказать, что этот проект возродил интерес к эпохе 1990-х. События разворачиваются в конце 1989 года в Казани. Главные герои — школьники, которые сбиваются в компании и хотят делить территорию, как взрослые бандиты. 14-летний Андрей воспитывается в интеллигентной семье, учится в музыкальной школе и с нежностью относится к маме и сестре. Драки и заговоры далеки от него, но когда Андрей сближается со сверстником Маратом, в мальчике просыпается желание тоже стать «нормальным пацаном».

«Дети перемен»

Флора, мать семейства, воспитывает троих сыновей (таких же разных, как и их отцы), пытается сохранить мир в доме, с утра до ночи водит троллейбус и за рулем старается поднимать настроение пассажирам. Однако в какой-то момент семья начинает разваливаться: старший сын связывается с ОПГ, средний, наоборот, заводит дружбу с милиционером, а младший просто хочет, чтобы мать с отцом были вместе. Флоре предстоит выяснить, как удержать сыновей и самой остаться человеком в таких условиях.

«Лихие»

Егерь Павел Лиховцев живет в тайге, охотится на медведей и содержит пасеку. В 90-е пасека разоряется, и Лиховцеву вместе с сыном Женей приходится переехать в Хабаровск. Там в это время как раз происходит раздел местных сфер влияния, и Павел (а потом и Женя) попадают в самый эпицентр криминальных разборок.