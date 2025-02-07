Вышел тизер второго сезона детективного сериала «Фишер»

Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный тизер второго сезона сериала «Фишер». Продолжение детективного шоу выйдет уже скоро — точная дата выхода станет известна в ближайшие недели.

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Видео доступно в VK-группе Онлайн-кинотеатр Wink. Права на видео принадлежат Wink.

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Продолжение детективного сериала расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России. Сюжет будет основан на реальных событиях, другими подробностями авторы обещают поделиться позже.

В продолжении главные роли вновь исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Шоураннерами вновь выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина.