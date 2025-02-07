Рецензия на фильм ужасов «Вульфмен»

В сети вышел «Вульфмен» от режиссера хитового «Человека-невидимки» Ли Уоннелла — новая попытка реанимировать классический сюжет об оборотне, который на сей раз поселился в штате Орегон. «Лента.ру» рассказывает о фильме, который ухитрился влюбить в себя одних зрителей и вывести из себя других.

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В детстве Блейк (Зак Чандлер) жил с папой-охотником Грэйди (Сэм Джаггер), который воспитывал сына в духе саблезубого патриархата. Спустя годы Блейк (Кристофер Эббот) вырос, стал писателем, мужем и отцом. Он души не чает в дочери Джинджер (Матильда Ферт) и старается не повторять ошибок своего родителя. Изредка срывается на крик, но всегда просит прощения. Поводов для кручины достаточно: работы нет, в отношениях с женой, успешной журналисткой Шарлоттой (Джулия Гарнер), наметился кризис.

Дата выхода: 4 февраля Страна: США, Новая Зеландия, Ирландия Продолжительность: 1 час 43 минуты Режиссер: Ли Уоннелл В ролях: Кристофер Эббот, Джулия Гарнер, Матильда Ферт, Сэм Джаггер

Тут-то и приходит официальное подтверждение гибели давным-давно пропавшего Грэйди. В связи с этим известием Блейк решает отвезти семью из Сан-Франциско в родной Орегон, чтобы проститься с прошлым и шагнуть в новую жизнь. Однако на подъезде к отчему дому из леса на него выпрыгивает какое-то чудище, а по прибытии домой Блейк обнаруживает глубокий укус и изменение самочувствия.

Первый «Человек-волк» вышел в 1941 году и давно стал общепризнанной классикой хоррора. В эпоху дефицита идей в студийном кино этот канон тоже выглядит подходящим для переосмысления. Первая попытка была предпринята в 2010 году с участием Бенисио дель Торо и Энтони Хопкинса. Несмотря на внешнюю предрасположенность Бенисио к трансформации в опасного хищника, проект постигла неудача. Однако компания Universal не отчаялась и всего через четыре года объявила о разработке нового ремейка. Более того, «Человек-волк» должен был стать частью Темной киновселенной Universal (Universal Dark Universe — по-английски звучит совсем тавтологично). Замысел будущей франшизы предполагал объединение в одной экранной реальности Франкенштейна, Мумии, Дракулы, Призрака оперы и прочих несчастных чудовищ, права на которых принадлежат студии. Однако сотворение нового мира для несчастных сказочных зверей не состоялось из-за провала «Мумии» с Томом Крузом. Идею Темной вселенной вроде бы даже решили похерить, но вдруг неожиданным кассовым феноменом стал «Человек-невидимка» режиссера Ли Уоннелла.

Уоннелл — один из создателей (наряду с Джеймсом Ваном) франшиз «Пила» и «Астрал», мастер эффектных и недорогих ужастиков.

Его первый сольный проект «Апгрейд» обнаружил и вкус к научной фантастике. В «Человеке-невидимке» уже все сошлось: скромные семь миллионов бюджета, вольное и остроумное обращение с мотивами исходного романа Герберта Уэллса, а также созданное для выражения страданий лицо актрисы Элизабет Мосс. Сегодня «Человек-невидимка» вспоминается еще и как один из последних фильмов до ковидного закрытия кинотеатров. Иными словами, один из последних осколков прошлой и будто бы очень далекой эпохи индустрии развлечений.

«Человек-невидимка» заставил Universal пересмотреть продюсерские планы на развитие Темной вселенной. Вместо спускаемых сверху генеральных линий на манер Marvel решено было довериться талантливым авторам — вроде того же Уоннелла. Собственно, режиссер быстро стал претендентом на реанимацию «Человека-волка». Тем не менее в 2021-м Уоннелл выбыл из проекта. Фильм отдали Дереку Сиенфрэнсу, который утвердил на главную роль Райана Гослинга — вместе они уже работали в «Валентинке» и «Месте под соснами». В этой конфигурации тоже что-то не сложилось, так что на режиссерское место вернулся Уоннелл.

В итоге «Вульфмен» (так по неизвестным причинам «Человека-волка» на сей раз локализовали в России) смотрится осколком уже другой, ковидной эпохи. Уоннелл прямо говорит, что именно атмосфера глухой изоляции стала основным источником вдохновения для сценария, написанного в паре с женой, актрисой Корбетт Так. Критики и публика «Вульфмена» разругали и не приняли.

При бюджете 25 миллионов долларов картина собрала в прокате чуть больше 30. Это не то чтобы сокрушительный, но провал. Про Ван Хельсинга, видимо, позовут снимать кого-нибудь другого.

Основные претензии к «Вульфмену» заключаются в недостатке, с одной стороны, глубины, а с другой — развлекательной составляющей. Фильм действительно обещает больше, чем в итоге предлагает. Лесной пролог и первый акт в Сан-Франциско настраивают на динамичное повествование, однако уже во второй половине зритель оказывается заперт в темноте заброшенного дома с не очень приятными героями. Известно, что во время съемок Уоннелл заставлял съемочную группу смотреть свои любимые фильмы. Их список многое объясняет, так что приведем его целиком: «Валентинка» Сиенфрэнса, «Как малые дети» Тодда Филда, «Любовь» Михаэля Ханеке, «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера, а также кубриковское «Сияние», «Нечто» Джона Карпентера и «Муха» Дэвида Кроненберга. Из элементов этих картин Уоннелл и собирал своего «Вульфмена» — клаустрофобический ужастик с социальным подтекстом.

По части ужасов здесь есть на что посмотреть: трансформация нескольких героев в волков сделана на совесть, а в одном из случаев еще и с несколько маниакальной подробностью. С психологическими обоснованиями все несколько хуже. Несмотря на двойную пару антагонистов (отец — сын и отец — дочь), нового «Сияния» у Уоннелла не получилось. Для полноценной атмосферы густого кошмара здесь маловато образов. Уоннелл работает с привычной экономностью, так что его фильм все время возвращает зрителя к живописной, но не очень интересной семейной метафоре.

Другое дело, что очень успешный «Человек-невидимка» страдал буквально теми же недугами. Там тоже было маловато находок, эта картина тоже была очень затянутой и паразитировала на несколько театральной психофизике центральной героини. Так что причины кассового провала «Вульфмена» стоит искать не в области качества фильма. Да, это средний ужастик, но даже такое кино интереснее многих соседей по прокатной сетке (и даже некоторых номинантов на «Оскар»). Просто неуютная замкнутость и темнота, на которых Уоннелл построил свою картину, — совсем не то, что нужно сегодняшнему зрителю. В тренде мелодрамы и хорроры с более хлесткой эстетикой — типа второй «Улыбки» или франшизы «Ужасающий». Это фильмы, которые отвлекают и успокаивают, а не тревожат. Хотя сам по себе образ оборотня списывать со счетов не стоит. Скорость пробуждения звериных инстинктов в жителе современного города — перспективное сюжетное направление. Так что вполне возможно, что через пару лет Universal предложит зрителю нового «Человека-волка», которого поставит, скажем, Грета Гервиг.