Вышел фильм ужасов «Вульфмен». Каким получилось долгожданное возвращение Человека-волка?

В сети вышел «Вульфмен» от режиссера хитового «Человека-невидимки» Ли Уоннелла — новая попытка реанимировать классический сюжет об оборотне, который на сей раз поселился в штате Орегон. «Лента.ру» рассказывает о фильме, который ухитрился влюбить в себя одних зрителей и вывести из себя других.

Рецензия на фильм ужасов «Вульфмен»
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В детстве Блейк (Зак Чандлер) жил с папой-охотником Грэйди (Сэм Джаггер), который воспитывал сына в духе саблезубого патриархата. Спустя годы Блейк (Кристофер Эббот) вырос, стал писателем, мужем и отцом. Он души не чает в дочери Джинджер (Матильда Ферт) и старается не повторять ошибок своего родителя. Изредка срывается на крик, но всегда просит прощения. Поводов для кручины достаточно: работы нет, в отношениях с женой, успешной журналисткой Шарлоттой (Джулия Гарнер), наметился кризис.

Дата выхода: 4 февраля Страна: США, Новая Зеландия, Ирландия Продолжительность: 1 час 43 минуты Режиссер: Ли Уоннелл В ролях: Кристофер Эббот, Джулия Гарнер, Матильда Ферт, Сэм Джаггер

Тут-то и приходит официальное подтверждение гибели давным-давно пропавшего Грэйди. В связи с этим известием Блейк решает отвезти семью из Сан-Франциско в родной Орегон, чтобы проститься с прошлым и шагнуть в новую жизнь. Однако на подъезде к отчему дому из леса на него выпрыгивает какое-то чудище, а по прибытии домой Блейк обнаруживает глубокий укус и изменение самочувствия.

Первый «Человек-волк» вышел в 1941 году и давно стал общепризнанной классикой хоррора. В эпоху дефицита идей в студийном кино этот канон тоже выглядит подходящим для переосмысления. Первая попытка была предпринята в 2010 году с участием Бенисио дель Торо и Энтони Хопкинса. Несмотря на внешнюю предрасположенность Бенисио к трансформации в опасного хищника, проект постигла неудача. Однако компания Universal не отчаялась и всего через четыре года объявила о разработке нового ремейка. Более того, «Человек-волк» должен был стать частью Темной киновселенной Universal (Universal Dark Universe — по-английски звучит совсем тавтологично). Замысел будущей франшизы предполагал объединение в одной экранной реальности Франкенштейна, Мумии, Дракулы, Призрака оперы и прочих несчастных чудовищ, права на которых принадлежат студии. Однако сотворение нового мира для несчастных сказочных зверей не состоялось из-за провала «Мумии» с Томом Крузом. Идею Темной вселенной вроде бы даже решили похерить, но вдруг неожиданным кассовым феноменом стал «Человек-невидимка» режиссера Ли Уоннелла.

Уоннелл — один из создателей (наряду с Джеймсом Ваном) франшиз «Пила» и «Астрал», мастер эффектных и недорогих ужастиков.

Его первый сольный проект «Апгрейд» обнаружил и вкус к научной фантастике. В «Человеке-невидимке» уже все сошлось: скромные семь миллионов бюджета, вольное и остроумное обращение с мотивами исходного романа Герберта Уэллса, а также созданное для выражения страданий лицо актрисы Элизабет Мосс. Сегодня «Человек-невидимка» вспоминается еще и как один из последних фильмов до ковидного закрытия кинотеатров. Иными словами, один из последних осколков прошлой и будто бы очень далекой эпохи индустрии развлечений.

«Человек-невидимка» заставил Universal пересмотреть продюсерские планы на развитие Темной вселенной. Вместо спускаемых сверху генеральных линий на манер Marvel решено было довериться талантливым авторам — вроде того же Уоннелла. Собственно, режиссер быстро стал претендентом на реанимацию «Человека-волка». Тем не менее в 2021-м Уоннелл выбыл из проекта. Фильм отдали Дереку Сиенфрэнсу, который утвердил на главную роль Райана Гослинга — вместе они уже работали в «Валентинке» и «Месте под соснами». В этой конфигурации тоже что-то не сложилось, так что на режиссерское место вернулся Уоннелл.

В итоге «Вульфмен» (так по неизвестным причинам «Человека-волка» на сей раз локализовали в России) смотрится осколком уже другой, ковидной эпохи. Уоннелл прямо говорит, что именно атмосфера глухой изоляции стала основным источником вдохновения для сценария, написанного в паре с женой, актрисой Корбетт Так. Критики и публика «Вульфмена» разругали и не приняли.

При бюджете 25 миллионов долларов картина собрала в прокате чуть больше 30. Это не то чтобы сокрушительный, но провал. Про Ван Хельсинга, видимо, позовут снимать кого-нибудь другого.

Основные претензии к «Вульфмену» заключаются в недостатке, с одной стороны, глубины, а с другой — развлекательной составляющей. Фильм действительно обещает больше, чем в итоге предлагает. Лесной пролог и первый акт в Сан-Франциско настраивают на динамичное повествование, однако уже во второй половине зритель оказывается заперт в темноте заброшенного дома с не очень приятными героями. Известно, что во время съемок Уоннелл заставлял съемочную группу смотреть свои любимые фильмы. Их список многое объясняет, так что приведем его целиком: «Валентинка» Сиенфрэнса, «Как малые дети» Тодда Филда, «Любовь» Михаэля Ханеке, «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера, а также кубриковское «Сияние», «Нечто» Джона Карпентера и «Муха» Дэвида Кроненберга. Из элементов этих картин Уоннелл и собирал своего «Вульфмена» — клаустрофобический ужастик с социальным подтекстом.

По части ужасов здесь есть на что посмотреть: трансформация нескольких героев в волков сделана на совесть, а в одном из случаев еще и с несколько маниакальной подробностью. С психологическими обоснованиями все несколько хуже. Несмотря на двойную пару антагонистов (отец — сын и отец — дочь), нового «Сияния» у Уоннелла не получилось. Для полноценной атмосферы густого кошмара здесь маловато образов. Уоннелл работает с привычной экономностью, так что его фильм все время возвращает зрителя к живописной, но не очень интересной семейной метафоре.

Другое дело, что очень успешный «Человек-невидимка» страдал буквально теми же недугами. Там тоже было маловато находок, эта картина тоже была очень затянутой и паразитировала на несколько театральной психофизике центральной героини. Так что причины кассового провала «Вульфмена» стоит искать не в области качества фильма. Да, это средний ужастик, но даже такое кино интереснее многих соседей по прокатной сетке (и даже некоторых номинантов на «Оскар»). Просто неуютная замкнутость и темнота, на которых Уоннелл построил свою картину, — совсем не то, что нужно сегодняшнему зрителю. В тренде мелодрамы и хорроры с более хлесткой эстетикой — типа второй «Улыбки» или франшизы «Ужасающий». Это фильмы, которые отвлекают и успокаивают, а не тревожат. Хотя сам по себе образ оборотня списывать со счетов не стоит. Скорость пробуждения звериных инстинктов в жителе современного города — перспективное сюжетное направление. Так что вполне возможно, что через пару лет Universal предложит зрителю нового «Человека-волка», которого поставит, скажем, Грета Гервиг.

Фильмы и сериалы
Как малые дети
Валентинка
Побудь в моей шкуре
Человек-волк
Муха
Сияние
Человек-невидимка
Оскар
Пил
Апгрейд
Астрал
Место под соснами
Нечто
Любовь
Мумия
Тодд Филд
Ли Уоннелл
Джулия Гарнер
Дерек Сиенфрэнс
Грета Гервиг
Джеймс Ван
Элизабет Мосс
Бенисио дель Торо
Герберт Уэллс
Энтони Хопкинс
Джон Карпентер
Дэвид Кроненберг
Михаэль Ханеке
Джонатан Глейзер
Райан Гослинг