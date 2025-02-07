Сара Мишель Геллар ответила на слухи о перезапуске сериала

Актриса Сара Мишель Геллар подтвердила слухи о перезапуске сериала «Баффи — истребительница вампиров». Пост об этом Геллар опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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По словам 47-летней Геллар, она никогда бы не согласилась на съемки в новом проекте, если бы не была уверена, что авторы «смогут сделать все правильно».

Сара Мишель Геллар призналась, что идея продолжения сериала возникла три года назад.

« В о з м о ж н о , в ы с л ы ш а л и н е к о т о р ы е н о в о с т и н а э т о й н е д е л е , н о п о н и м а ю , ч т о в ы н и ч е г о н е с л ы ш а л и о т м е н я . Т р и г о д а н а з а д м н е п о з в о н и л а м о я д о р о г а я п о д р у г а и н а с т а в н и ц а Г е й л Б е р м а н . О н а с к а з а л а , ч т о х о ч е т , ч т о б ы я п о г о в о р и л а с Х л о е й Ч ж а о и у с л ы ш а л а е е м н е н и е о п о т е н ц и а л ь н о м в о з р о ж д е н и и " Б а ф ф и " » , — в с п о м и н а е т а к т р и с а .

Геллар была потрясена тем, что режиссер «Земли кочевников» знает о ее существовании. Тогда актриса не была уверена, что проект получится.

Оригинальный сериал, основанный на одноименном фильме Джосса Уидона, вышедшем в 1992 году, рассказывает о девушке по имени Баффи Саммерс (Геллар), которая бок о бок с друзьями сражается со сверхъестественными существами.

Сериал выдержал семь сезонов — с 1997 по 2003 год. Гейл Берман была исполнительным продюсером как в «Баффи — истребительнице вампиров», так и в спин-оффе «Ангел».

Накануне стало известно, что стриминговый сервис Hulu близок к заказу пилотного эпизода новой «Баффи». Режиссером проекта выступит обладательница «Оскара» Хлоя Чжао.