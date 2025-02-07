По данным СМИ, у фильма Стивена Спилберга про НЛО изменилось название. Сначала лента называлась The Dish, а сейчас её планируют выпустить под названием Disclosure.

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Съёмки ленты начнутся в Нью-Джерси 28 февраля. В актёрский состав входят Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Фёрт, Ив Хьюсон, Колман Доминго и Уайатт Расселл.

Новая картина разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет. Фильм Спилберга выйдет в мировом прокате 15 мая 2026 года. Режиссёр известен постановкой многих культовых лент, среди которых «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».