Опубликованы новые кадры фильма «Миссия невыполнима 8»

Создатели ленты «Миссия невыполнима 8» с Томом Крузом в главной роли опубликовали парочку свежих кадров картины. На них можно увидеть, что актёр в восьмой части даже не думает сбавлять обороты и виснет прямо на перекладине между шасси самолёта.

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Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков — на это намекают подзаголовок и фраза главного героя в конце тизера.

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© Empire

Лента с подзаголовком «Последняя расплата» выйдет в прокат 23 мая 2025 года. Режиссёром выступил Кристофер Маккуорри.