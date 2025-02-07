Стало известно о премьере сериала «Атом»

27 февраля подписчики медиаплатформы "Смотрим" получат доступ к премьерным сериям масштабной многосерийной исторической драмы "Атом". Режиссер - Нурбек Эген. Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и Фонда "АТОМ".

© Российская Газета

Время действия - 1942 год. В самый разгар войны команде ученых поручено в крайне сжатые сроки создать советскую атомную бомбу, а разведке - раздобыть необходимую для научного проекта информацию. Так начинается изматывающая и опасная работа наперегонки со временем, чтобы предотвратить грядущий ядерный шантаж бывших союзников. Но смогут ли участники проекта совладать со своими личными страстями и чувствами и, полагаясь исключительно на холодный разум, объединить усилия для достижения общей цели - безопасности для Родины и ядерного равновесия в послевоенном мире?

Главные роли в картине исполняют Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталья Батрак и другие.

Прямая речь

Алексей Гуськов, генеральный продюсер проекта и исполнитель одной из главных ролей:

« Э т о о с о б ы й п е р и о д в ж и з н и и и с т о р и и н а ш е й с т р а н ы , п е р и о д , к о г д а б ы л с о в е р ш е н п о д в и г с о в е т с к о г о н а р о д а . П е р и о д , к о г д а л ю д и с р а з н ы м и б и о г р а ф и я м и и р а з н ы х п р о ф е с с и й , з а б ы в о с в о е м э г о , о б и д а х и с в о е м п р е д с т а в л е н и и о ж и з н и , в о ч е н ь н е п р о с т ы х у с л о в и я х , б ы т о в ы х , в т о м ч и с л е , о б ъ е д и н и л и с ь в д о с т и ж е н и и о б щ е й ц е л и . В э т о м ф и л ь м е н а м х о т е л о с ь р а с с к а з а т ь о т о м , к а к в с е г о з а ч е т ы р е с п о л о в и н о й г о д а б ы л с о з д а н н е т о л ь к о я д е р н ы й щ и т с т р а н ы , н о и в с я а т о м н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . Н а д е ю с ь , у н а с п о л у ч и л о с ь » .

Нурбек Эген, режиссер: