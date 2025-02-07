Стало известно о премьере сериала «Атом»

Сериал "Атом" покажут на медиаплатформе "Смотрим" с 27 февраля
27 февраля подписчики медиаплатформы "Смотрим" получат доступ к премьерным сериям масштабной многосерийной исторической драмы "Атом". Режиссер - Нурбек Эген. Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и Фонда "АТОМ".
Время действия - 1942 год. В самый разгар войны команде ученых поручено в крайне сжатые сроки создать советскую атомную бомбу, а разведке - раздобыть необходимую для научного проекта информацию. Так начинается изматывающая и опасная работа наперегонки со временем, чтобы предотвратить грядущий ядерный шантаж бывших союзников. Но смогут ли участники проекта совладать со своими личными страстями и чувствами и, полагаясь исключительно на холодный разум, объединить усилия для достижения общей цели - безопасности для Родины и ядерного равновесия в послевоенном мире?
Главные роли в картине исполняют Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталья Батрак и другие.
Прямая речь
Алексей Гуськов, генеральный продюсер проекта и исполнитель одной из главных ролей:
«Это особый период в жизни и истории нашей страны, период, когда был совершен подвиг советского народа. Период, когда люди с разными биографиями и разных профессий, забыв о своем эго, обидах и своем представлении о жизни, в очень непростых условиях, бытовых, в том числе, объединились в достижении общей цели. В этом фильме нам хотелось рассказать о том, как всего за четыре с половиной года был создан не только ядерный щит страны, но и вся атомная промышленность. Надеюсь, у нас получилось».
Нурбек Эген, режиссер:
«Наша картина - про людей, которые меняли историю и многое вложили в то, чтобы наступил мир. В основном, все наши герои-ученые - фронтовики, они понимали, что значит иметь оружие, превосходящее по силе. Но при этом ученые - творческие люди, они мыслят не так, как военные, наука - искусство для них. Они все, кроме Курчатова, молодые, до 35 лет. И потому настрой у них был боевой, да и соревнование между учеными разных стран, конечно, подстегивало. Они сидели в лаборатории сутками, проводили, говоря сегодняшними словами, мозговой штурм, а если вдруг что-то приходило им в голову ночью, шли и делали. Ведь от них каждый день требовали результаты, а от их работы зависела безопасность страны. При написании сценария мы консультировались со специалистами из Росатома и с историками по этой теме, обсуждали каждый термин. Но просто произносить слова - легко. А как артикулировать, чтобы это звучало по-другому, как соединить с действием, как держать в руке тот или иной предмет, - это было сложно. Затем уже вместе с артистами мы ходили в лабораторию и смотрели, как работают ученые, как общаются между собой, чтобы быть максимально достоверными в кадре. Но, прежде всего, нам важно было показать человеческие истории этих людей, поэтому в нашем фильме есть и личные моменты, и то, как любовь, страх, радость или переживание влияли на их жизнь и работу».