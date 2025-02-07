Стала известна дата премьеры фильма «Авиатор»

Один из самых ожидаемых фильмов 2025 года - экранизация романа Евгения Водолазкина "Авиатор". Ранее было известно, что картина режиссера Егора Кончаловского выйдет к зрителям в конце года, а сегодня появилась конкретная дата проката. Лента стартует в кинотеатрах 20 ноября.

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Время и место действия - 1929 год, СССР. Авиатор Иннокентий Платонов - ученик авиаконструктора Жуковского - бездоказательно обвинен в убийстве доносчика Зарецкого. Платонов попадает в Соловецкий лагерь, где становится невольным участником эксперимента по крионике. Спустя почти столетие, в 2025 году, выдающемуся ученому Константину Гейгеру удается его разморозить в частной лаборатории под Петербургом. Чудом выживший Платонов пытается вернуться к нормальной жизни, но на этом пути его ждут большие трудности.

В картине собран звездный состав актеров. В роли профессора Гейгера - Константин Хабенский, Платонов - Александр Горбатов. В фильме также играют Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова.