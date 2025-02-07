Создатель Дэдпула отказался сотрудничать с Marvel Studious

Роб Лайфелд, автор комиксов и создатель Дэдпула с Кейблом, рассказал, что отныне перестанет сотрудничать с Marvel Studios. Всё из-за неприятных ситуаций, произошедших непосредственно с самим Робом.

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На премьере «Дэдпула и Росомахи» Лайфелд узнал, что его и его семью не пригласили на мероприятие, которые он привык посещать — их всегда проводят после мировой премьеры для прессы и других важных людей. Он также почувствовал пренебрежение со стороны руководства Disney, включая босса Marvel Studios Кевина Файги, который, по его словам, был рядом с ним на красной дорожке, но не подал никакого знака.

« Э т о б ы л о с д е л а н о д л я т о г о , ч т о б ы с м у т и т ь , у н и з и т ь , п о б е д и т ь м е н я . Кевин Файги плохо относится к авторам комиксов».

Обычно Marvel Studios упоминает создателей комиксов в конце фильма, но Лайфелд хотел, чтобы его имя было упомянуто в более значимом контексте.