Мэттью Макконахи сыграет в новом фильме Пола Гринграсса

Оскароносный Мэттью Макконахи присоединился к историческому проекту режиссера Пола Гринграсса «Ярость», где исполнит роль предводителя крестьянского восстания. Производством картины займется компания Blumhouse во главе с Джейсоном Блумом.

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Действие фильма развернется во время масштабного крестьянского восстания 1381 года в Англии. Сценарий картины, написанный самим Гринграссом, расскажет историю простого фермера, который становится лидером народного движения против высоких налогов и социально-политического неравенства. Предположительно, Макконахи может воплотить на экране образ легендарного Уота Тайлера, исторического руководителя восстания, погибшего от рук сторонников короля Ричарда.

Примечательно, что ранее к проекту был прикреплен Бенедикт Камбербэтч, однако его участие не состоялось.

Для Макконахи это уже второе сотрудничество с Полом Гринграссом – в настоящее время находится в постпродакшене их совместный проект «Потерянный автобус» для Apple, также спродюсированный Джейсоном Блумом.