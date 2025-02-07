В метро открылась выставка костюмов для фильма "Пророк"

В Московском метрополитене на станции "Воробьевы горы" открылась выставка костюмов для фильма "Пророк. История Александра Пушкина". В открытии выставки приняли участие Илья Виногорский, исполнитель роли Ивана Пущина, и Кай Гетц, исполнитель роли Пушкина-лицеиста.

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В экспозиции можно увидеть костюмы Пушкина (его играет Юра Борисов), Данзаса (Роман Васильев), Пущина (Илья Виногорский), Бенкендорфа (Сергей Гилев), Дантеса (Флориан Десбьендра), Натальи Гончаровой (Алена Долголенко), Василия Жуковского (Илья Любимов), Елизаветы Воронцовой (Аня Чиповская), Авдотьи Голицыной (Светлана Ходченкова), Николая I (Евгений Шварц).

Рассказывает Илья Виногорский:

« К о с т ю м д а е т а к т е р у о п р е д е л е н н о е н а с т р о е н и е . К о г д а т ы н а д е в а е ш ь о д е ж д у т о й э п о х и , - а о н а в с я у з к а я , п р и т а л е н н а я - с р а з у с о з д а е т с я о щ у щ е н и е с о б р а н н о с т и . И м ы в с е в р е м я х о д и л и н е м н о г о н а в ы т я ж к у . Х о т я в ф и л ь м е е с т ь э л е м е н т ы у с л о в н о с т и , о с о в р е м е н и в а н и я , н о " к о с т ю м о б я з ы в а е т " - в с е р а в н о м ы и г р а л и с э т о й п р я м о й с п и н о й , в ы с о к о п о д н я т о й г о л о в о й » .

Говорит исполнитель роли Пушкина-лицеиста Кай Гетц:

« С м е л о с т ь и е с т е с т в е н н о с т ь - к л ю ч е в ы е ч е р т ы П у ш к и н а - л и ц е и с т а . П о з а м ы с л у р е ж и с с е р а , м о й П у ш к и н и П у ш к и н Ю р ы Б о р и с о в а - д в а с о в е р ш е н н о р а з н ы х ч е л о в е к а . М о й П у ш к и н - о з о р н о й п а р е н е к , е щ е п о ч т и р е б е н о к , т а к о й ж е , к а к и м н о г и е , н о л и ш ь н а п е р в ы й в з г л я д . Ш к о л ь н ы й п е р и о д - з н а ч и м ы й п е р и о д : в э т о в р е м я п р о и с х о д и т с т а н о в л е н и е л и ч н о с т и , п о я в л я ю т с я в о л я и с м е л о с т ь е е п р о я в и т ь » .

Татьяна Патрахальцева, художник по костюмам:

« К о г д а х у д о ж н и к а п р о с я т о с о в р е м е н и т ь г е р о е в , е м у п р и х о д и т с я о б р а щ а т ь с я к к о с т ю м а м д р у г о г о в р е м е н и , б о л е е п о з д н е г о . О д н о м у п е р с о н а ж у д о с т а т о ч н о д о б а в и т ь к а к у ю - т о н е х а р а к т е р н у ю д е т а л ь , д р у г о м у - ч т о - т о с т и л и з о в а т ь , а к о г о - т о , з а к р ы в г л а з а н а и с т о р и ч н о с т ь , о д е т ь в п л а т ь е с о п е р е ж е н и е м н а с т о л е т . Н а п р и м е р , к о г д а я п р и д у м ы в а л а п л а т ь я д л я Натальи Гончаровой, в основном смотрела современные коллекции. Но опора на классическую живопись была всегда. Мы искали вдохновение и в иллюстрациях модных журналов пушкинского времени, и в живописных портретах (например, портрет Байрона в восточном костюме), и в современных коллекциях одежды».

Как говорит советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова, за два года в столичном метро прошли уже шесть выставок, связанных с кинопремьерами. На этот раз на станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии разместили десять колб с костюмами главных героев. Организаторы выставки уверены, что благодаря высокому пассажиропотоку выставка подогреет интерес к новому фильму.

Экспозиция будет открыта по 25 февраля.