В метро открылась выставка костюмов для фильма "Пророк"
В Московском метрополитене на станции "Воробьевы горы" открылась выставка костюмов для фильма "Пророк. История Александра Пушкина". В открытии выставки приняли участие Илья Виногорский, исполнитель роли Ивана Пущина, и Кай Гетц, исполнитель роли Пушкина-лицеиста.
В экспозиции можно увидеть костюмы Пушкина (его играет Юра Борисов), Данзаса (Роман Васильев), Пущина (Илья Виногорский), Бенкендорфа (Сергей Гилев), Дантеса (Флориан Десбьендра), Натальи Гончаровой (Алена Долголенко), Василия Жуковского (Илья Любимов), Елизаветы Воронцовой (Аня Чиповская), Авдотьи Голицыной (Светлана Ходченкова), Николая I (Евгений Шварц).
Рассказывает Илья Виногорский:
«Костюм дает актеру определенное настроение. Когда ты надеваешь одежду той эпохи, - а она вся узкая, приталенная - сразу создается ощущение собранности. И мы все время ходили немного навытяжку. Хотя в фильме есть элементы условности, осовременивания, но "костюм обязывает" - все равно мы играли с этой прямой спиной, высоко поднятой головой».
Говорит исполнитель роли Пушкина-лицеиста Кай Гетц:
«Смелость и естественность - ключевые черты Пушкина-лицеиста. По замыслу режиссера, мой Пушкин и Пушкин Юры Борисова - два совершенно разных человека. Мой Пушкин - озорной паренек, еще почти ребенок, такой же, как и многие, но лишь на первый взгляд. Школьный период - значимый период: в это время происходит становление личности, появляются воля и смелость ее проявить».
Татьяна Патрахальцева, художник по костюмам:
«Когда художника просят осовременить героев, ему приходится обращаться к костюмам другого времени, более позднего. Одному персонажу достаточно добавить какую-то нехарактерную деталь, другому - что-то стилизовать, а кого-то, закрыв глаза на историчность, одеть в платье с опережением на сто лет. Например, когда я придумывала платья для Натальи Гончаровой, в основном смотрела современные коллекции. Но опора на классическую живопись была всегда. Мы искали вдохновение и в иллюстрациях модных журналов пушкинского времени, и в живописных портретах (например, портрет Байрона в восточном костюме), и в современных коллекциях одежды».
Как говорит советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова, за два года в столичном метро прошли уже шесть выставок, связанных с кинопремьерами. На этот раз на станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии разместили десять колб с костюмами главных героев. Организаторы выставки уверены, что благодаря высокому пассажиропотоку выставка подогреет интерес к новому фильму.
Экспозиция будет открыта по 25 февраля.