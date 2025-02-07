Когда состоится премьера продолжения «Финеса и Ферба»

Издание Variety обратило внимание на слова авторов мультсериала «Финес и Ферб» Дэна Повенмайра и Свомпи Марша. Они заявили, что продолжение шоу выйдет уже летом этого года.

© Чемпионат.com

По словам создателей проекта, лето — идеальное время для возвращения мультсериала, поскольку он сам воспринимается как некие «летние каникула».

« П о с к о л ь к у " Ф и н е с и Ф е р б " — э т о , п о с у т и , п р а з д н и к л е т н и х к а н и к у л , л е т о — и д е а л ь н о е в р е м я д л я п р е м ь е р ы н о в о г о с е з о н а » .

Мультсериал рассказывает о несуществующем американском городе Дэнвилль, в котором живут два мальчика, Финес Флинн и его сводный брат Ферб Флетчер. Каждый день каникул они ради удовольствия реализуют невероятно сложные и кажущиеся небезопасными проекты: они могут сделать гигантские американские горки через весь город или портал на Марс. Каждый раз их тяга к знаниям заводит Финеса и Ферба в новые приключения.