Том Круз рассказал, станет ли «Миссия невыполнима 8» последним фильмом в серии

Уже 21 мая состоится премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». По названию ленты можно предположить, что картина станет большим финалом для героя Итана Ханта, которого Том Круз играет с 1996 года, однако актёр намекнул на обратное.

Станет ли «Миссия невыполнима 8» последним фильмом в серии
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Как объяснила звезда франшизы, «Финальная расплата» будет невероятным эмоциональным путешествием, но это не значит, что оно будет последним. От конкретного ответа Круз уклонился, призвав зрителей посмотреть фильм и сделать выводы самим.

«Будет ли этот фильм последним? Сперва посмотрите фильм. Мне трудно обсудить в данный момент, потому что это действительно то, что вы должны испытать в кино. Эпическое, эмоциональное путешествие всей франшизы, своего рода одиссея, это гомерический фильм».

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». К своим ролям вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры.