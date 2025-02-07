Станет ли «Миссия невыполнима 8» последним фильмом в серии

Уже 21 мая состоится премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». По названию ленты можно предположить, что картина станет большим финалом для героя Итана Ханта, которого Том Круз играет с 1996 года, однако актёр намекнул на обратное.

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Как объяснила звезда франшизы, «Финальная расплата» будет невероятным эмоциональным путешествием, но это не значит, что оно будет последним. От конкретного ответа Круз уклонился, призвав зрителей посмотреть фильм и сделать выводы самим.

« Б у д е т л и э т о т ф и л ь м п о с л е д н и м ? С п е р в а п о с м о т р и т е ф и л ь м . М н е т р у д н о о б с у д и т ь в д а н н ы й м о м е н т , п о т о м у ч т о э т о д е й с т в и т е л ь н о т о , ч т о в ы д о л ж н ы и с п ы т а т ь в к и н о . Э п и ч е с к о е , э м о ц и о н а л ь н о е п у т е ш е с т в и е в с е й ф р а н ш и з ы , с в о е г о р о д а о д и с с е я , э т о г о м е р и ч е с к и й ф и л ь м » .

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». К своим ролям вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры.