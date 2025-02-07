В России снимут фильм об исследователях солнца

В киношколах учат: все лучшие темы для сценария можно найти, стоя на одном месте, достаточно или посмотреть под ноги, или поднять глаза вверх. На Киностудии им. М. Горького воспользовались этим советом - их новый неигровой фильм будет посвящен Солнцу. А вернее тем, кто ежедневно пытается разгадать тайну этой загадочной звезды.

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Режиссером станет Валерия Семенчукова, сценарий напишет Роман Штыль-Битыньш, ранее выступавший автором неигровых проектов киностудии "Территория привязанности" и "Советский дизайн".

« Н а ш ф и л ь м о б я з а т е л ь н о р а с с к а ж е т о б и з в е с т н о й н а м ф и з и к е С о л н ц а и и с т о р и и н а у ч н ы х н а б л ю д е н и й в л е г к о й д о с т у п н о й к а ж д о м у ф о р м е . Н о п р е ж д е в с е г о , о н п о к а ж е т п е р е д о в ы е и с с л е д о в а н и я р о с с и й с к и х у ч е н ы х , и х п р о е к т ы и е ж е д н е в н у ю ж и з н ь в п р о ф е с с и и , п о с в я щ е н н у ю и з у ч е н и ю г л а в н о й з в е з д ы » , — г о в о р и т к р е а т и в н ы й п р о д ю с е р , р у к о в о д и т е л ь д е п а р т а м е н т а д о к у м е н т а л ь н о г о к и н о К и н о с т у д и и и м . М . Г о р ь к о г о А н а с т а с и я Р ы ц и н а .

На киностудии напомнили, что в СССР существовала специальная "Служба солнца", которая занималась изучением влияния солнечных бурь на людей, и, в частности, знала ответ на вопрос, который и сегодня волнует человечество - сможет ли мощная солнечная вспышка отключить всю электронику на планете? Кинематографисты считают, что "Служба Солнца" - идеальное название для их нового фильма. А то, чем занималась эта организация - темы для разговора авторов фильма с учеными.

Премьеру "Службы Солнца" обещают показать уже осенью.

Кстати

В наши дни в Республике Бурятия на базе Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН строится Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, который станет одним из самых больших в мире.