В России снимут фильм об исследователях солнца

Фильм об исследователях солнца снимут на Киностудии Горького
В киношколах учат: все лучшие темы для сценария можно найти, стоя на одном месте, достаточно или посмотреть под ноги, или поднять глаза вверх. На Киностудии им. М. Горького воспользовались этим советом - их новый неигровой фильм будет посвящен Солнцу. А вернее тем, кто ежедневно пытается разгадать тайну этой загадочной звезды.
Режиссером станет Валерия Семенчукова, сценарий напишет Роман Штыль-Битыньш, ранее выступавший автором неигровых проектов киностудии "Территория привязанности" и "Советский дизайн".
«Наш фильм обязательно расскажет об известной нам физике Солнца и истории научных наблюдений в легкой доступной каждому форме. Но прежде всего, он покажет передовые исследования российских ученых, их проекты и ежедневную жизнь в профессии, посвященную изучению главной звезды», — говорит креативный продюсер, руководитель департамента документального кино Киностудии им. М. Горького Анастасия Рыцина.
На киностудии напомнили, что в СССР существовала специальная "Служба солнца", которая занималась изучением влияния солнечных бурь на людей, и, в частности, знала ответ на вопрос, который и сегодня волнует человечество - сможет ли мощная солнечная вспышка отключить всю электронику на планете? Кинематографисты считают, что "Служба Солнца" - идеальное название для их нового фильма. А то, чем занималась эта организация - темы для разговора авторов фильма с учеными.
Премьеру "Службы Солнца" обещают показать уже осенью.
Кстати
В наши дни в Республике Бурятия на базе Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН строится Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, который станет одним из самых больших в мире.