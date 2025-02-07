11 лучших фильмов с Жан-Клодом Ван Даммом

И интересные факты из жизни и фильмографии знаменитого бельгийца.

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Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг – таково настоящее имя актёра и мастера боевых искусств. Будущая звезда понимал, что с таким труднопроизносимым именем карьеру в Голливуде не сделать. Поэтому взял в качестве псевдонима фамилию погибшего друга. Больше фактов из биографии кинозвезды и список фильмов с его участием – в этой статье.

Жан-Клод Ван Дамм родился 18 октября 1960 года в брюссельском Беркем-Сент-Агате. Его отец работал бухгалтером и владел цветочным магазином, мать помогала мужу в качестве флориста.

В 10 лет родители отдали мальчика в школу карате. Восточные единоборства так увлекли юного Жан-Клода, что в 16 лет он попал в сборную Бельгии по карате. В её составе он стал чемпионом Европы и получил чёрный пояс. Помимо карате, Ван Дамм владеет кикбоксингом, муай-тай, кунг-фу и тхэквондо.

В 18 лет Жан-Клод выиграл бронзу среди любителей на чемпионате Европы по бодибилдингу. А спустя год стал «Мистером Бельгия», победив во всех весовых категориях чемпионата! Кроме того, актёр становился чемпионом Европы по кикбоксингу, провёл 55 боев, одержав победу в 53 (из них 50 – нокаутом).

Пять лет Ван Дамм занимался классическим балетом – эти тренировки, по его словам, развили гибкость, грациозность и пластичность движений.

На спортивном поприще Жан-Клод добился всех высот, к которым стремился. Амбициозный парень решил замахнуться и на кино. В начале своей карьеры Ван Дамм был спарринг-партнёром Чака Норриса, и это знакомство помогло ему в будущем. Первую, эпизодическую и практически незаметную роль в боевике «Без вести пропавшие» Жан-Клод получил благодаря ему.

После яркого образа русского бойца Ивана в «Не отступать и не сдаваться» актёрская карьера Жан-Клода Ван Дамма пошла вверх.

Личная жизнь

Личная жизнь звезды была довольно бурной. В первый раз он женился в 18 лет на Марии Родригес, которая была старше Жан-Клода на семь лет. Развёлся с женой актёр буквально за несколько месяцев до поездки в США. Второй супругой Ван Дамма стала Синтия Дердериан – дочь влиятельного владельца строительной фирмы, у которого бельгиец работал личным водителем.

С третьей женой – чемпионкой по бодибилдингу Глэдис Португез – актёр познакомился на вечеринке у Чака Норриса. В браке родились дочь Бьянка и сын Кристофер. Увы, Ван Дамм оказался неверным мужем. Глэдис поймала его на интрижке с моделью Дарси Ляпьер и подала на развод. Расставание прошло мирно и без скандального раздела имущества. После развода с Глэдис Жан-Клод почти сразу женился на Дарси, модель родила ему сына Николаса. Однако это не спасло брак, и пара распалась.

В пятый раз Ван Дамм женился… снова на Глэдис Португез! В тот момент актёр переживал трудный период и лечился от зависимостей. Глэдис – одна из немногих, кто поддержал и оказал помощь. Впрочем, и в повторном браке Ван Дамм крутил романы с другими женщинами. Одним из его увлечений стала танцовщица Алёна Каверина. При этом Жан-Клод не спешил подавать на официальный развод и заваливал Глэдис подарками. Купил ей роскошный особняк на море. С Алёной актёр встречался шесть лет, пара разбежалась в 2016 году.

Дети от Глэдис пошли по стопам отца. 37-летний Кристофер и 34-летняя Бьянка также активно занимаются спортом и снимаются в кино – правда, по большей части в проектах отца. А младший Николас от Дарси Ляпьер пошёл по кривой дорожке. 29-летнего актёра задерживали за нападение и хранение оружия, он отсидел полтора года в тюрьме.

Мы собрали подборку фильмов, которые стали украшением творческой карьеры Жан-Клода Ван Дамма.

11 лучших фильмов с Жан-Клодом Ван Даммом

«Не отступать и не сдаваться», Гонконг, США, 1985 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Кори Юэнь

Главные актёры: Курт Маккинни, Жан-Клод Ван Дамм, Дж. В. У.

Возрастные ограничения: 6+

За свой кинодебют 26-летний Жан-Клод получил всего $ 250. Но деньги для бельгийца не были главным мотиватором, он был рад появиться на экране – пусть даже в роли злодея. Его персонаж – русский боец Иван Крашинский — становится соперником главного героя.

Жан-Клод настолько вошёл в образ, что иногда не мог сдержать своих ударов. И они долетали до цели – то есть до лиц и тел его партнёров по площадке. Один из актёров даже пригрозил Ван Дамму судом, если тот не научится координировать размах и силу удара.

Кстати, в отличие от Жан-Клода, карьера актёра Курта Маккинни, сыгравшего хорошего парня, не состоялась. Несмотря на неплохую кассу в кинотеатрах и положительные отзывы критиков, больше внимания и славы досталось неизвестному бельгийцу. А всё потому, что все невероятные акробатические трюки (и, естественно, коронный шпагат) он выполнял сам. Знаменитая сцена, в которой герой Маккинни отжимается с упором на пальцы, оказалась фейковой. К телу актёра прикрепили тросы и механически поднимали и опускали его, имитируя отжимания.

«Кровавый спорт», США, 1988 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Ньют Арнольд

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Боло Йен, Форест Уитакер

Возрастные ограничения: 16+

Говорят, эту роль Жан-Клод буквально вымолил у продюсера Менахема Голана. Актёр днями караулил у его конторы, уговаривая выслушать его аргументы, почему именно он должен сыграть роль Фрэнка Дюкса. Голан не выдержал натиска и сдался.

Прежде чем приступить к роли, Ван Дамм вложил в себя немало денег, чтобы соответствовать образу голливудских актёров. Например, последние сбережения он потратил на дантистов. Оказавшись на мели, Жан-Клод возлагал большие надежды на успех фильма «Кровавый спорт». Поэтому был готов пойти на любые жертвы.

Консультантом бельгийца стал настоящий Фрэнк Дюкс. Именно его биография, которая, как потом выяснилось, оказалась полной выдумкой, стала основой фильма. Дюкс посчитал, что Жан-Клод находится в недостаточной физической форме. И лично провёл месячный курс подготовки актёра. Ван Дамм позже признавался, что это был один из тяжелейших периодов в его спортивной жизни.

Киноисторию о подпольном безжалостном турнире по восточным единоборствам очень хорошо приняли. При бюджете в $ 1 млн он заработал в мировом прокате $ 30 млн! А Жан-Клод Ван Дамм получил статус восходящей звезды боевиков.

«Кикбоксёр», США, 1989 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Марк ДиСалле, Дэвид Уорт

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Деннис Алексио, Деннис Чан

Возрастные ограничения: 16+

Фильм о братьях Эрике и Курте Слоанах, которые отправляются на соревнования по кикбоксингу в Таиланд. Соперником Эрика становится мощный и безжалостный боец Тонг По. В нечестном бою он сильно избивает Эрика, и тот становится калекой. Курт намерен отомстить за брата, но Тонг По связан с местной бандитской группировкой.

Роль злодея По сыграл лучший друг Ван Дамма – актёр и боксёр Мишель Кисси. Они подружились ещё в родной Бельгии и вместе приехали покорять Голливуд.

«Самоволка», США, 1990 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Шелдон Леттич

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Харрисон Пейдж, Дебора Реннард

Возрастные ограничения: 18+

Лион Готье – солдат французского легиона. Он узнаёт, что его брат вляпался в криминальную историю и сильно пострадал от рук головорезов. Чтобы увидеться с умирающим братом и найти виновных в его гибели, Лион дезертирует из военной части. На его поиски отправляют двух бойцов-легионеров, которые должны вернуть Готье любой ценой. Оказавшись в родном городе, Лион вынужден участвовать в незаконным боях на тотализаторе, чтобы помочь семье брата. Готье выигрывает поединок за поединком, а это очень напрягает владельца турнира.

«Двойной удар», США, 1991 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Шелдон Леттич

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Джеффри Льюис, Алонна Шоу

Возрастные ограничения: 16+

Чед и Алекс – братья-близнецы, разлучённые в детстве. 25 лет назад гонконгская мафия жестоко убила их родителей, однако перед смертью они успели спасти сыновей. Спустя долгие годы внешне похожие, но такие разные по характеру близнецы встречаются. Чед вырос в Лос-Анджелесе в комфортных условиях, он воспитан и спокоен. Алекс прямиком из детского приюта попал на улицы Гонконга, став контрабандистом, он жёсток и несдержан. Сам Ван Дамм признавался, что по темпераменту он больше похож на Чеда.

Жан-Клод задумал снять вторую часть истории о близнецах. В продолжении Чед становится успешным продюсером, но оказывается должен крупную сумму денег бандитам, а Алекс влипает в разборки с Триадой. Однако съёмки пока только в планах.

«Двойной удар» стал одним из самых успешных коммерческих проектов в карьере актёра. При бюджете в $ 15 млн фильм собрал более $ 80 млн!

«Универсальный солдат», США, 1992 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Роланд Эммерих

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Элли Уокер

Возрастные ограничения: 18+

Люк и Скотт – бывшие американские солдаты, погибшие во времена войны во Вьетнаме. Их тела правительство использовало для эксперимента. Теперь они машины для убийств, универсальные солдаты, не знающие страха и боли и действующие по приказам. После каждого выполненного задания солдатам стирают память и помещают в криокамеры. Однажды на закрытую территорию проникает журналистка Вероника и случайно запускает систему пробуждения. Люк спасает девушку от расправы и сбегает вместе с ней с базы. В погоню отправляют универсальных солдат во главе с жестоким Скоттом.

У фильма есть альтернативный и не совсем оптимистичный финал. Люк Деверо побеждает Скотта, но отказывается от поддерживающих его жизнь процедур и умирает.

Жанр: боевик

Режиссёр: Джон Ву

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Янси Батлер, Лэнс Хенриксен

Возрастные ограничения: 18+

Этот фильм стал первым голливудским проектом режиссёра Джона Ву. Как новичок он несколько тушевался перед Ван Даммом, который уже был признанной звездой. Поэтому позволил бельгийцу вносить коррективы в сцены. Например, по его настоянию Ву отказался от сцены погони на катерах. Правда, свою идею режиссёр всё же воплотил в жизнь на съёмках другого фильма «Без лица» с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой.

По сюжету героиня Янси Батлер Наташа пытается найти своего отца. Она просит о помощи бывшего моряка Ченса Будро. Расследование приводит пару к банде, которая организуют для богачей охоту на людей. Отец Наташи как раз стал жертвой богатеев-садистов. Теперь сезон охоты открыт на Ченса и Наташу, но злодеи и не подозревают, что скромный парень владеет боевыми навыками и готов бороться до конца.

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Питер Хайамс

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Миа Сара, Рон Сильвер

Возрастные ограничения: 18+

Американское правительство создало специальное подразделение – патруль времени. Теперь полицейские могут возвращаться в прошлое, чтобы предотвращать преступления. Один из продажных чиновников решает в своих целях использовать машину времени. Его пытается остановить полицейский Макс Уокер. У него появляется шанс спасти свою беременную жену, которая была убита 10 лет назад неизвестными преступниками.

Жанр: боевик, приключения

Режиссёр: Жан-Клод Ван Дамм

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Роджер Мур, Джеймс Римар

Возрастные ограничения: 12+

Фильм стал режиссёрским дебютом Жан-Клода Ван Дамма, а соавтором сценария выступил Фрэнк Дюкс, с которым актёр подружился во время съёмок фильма «Кровавый спорт».

Съёмки картины прошли в Тибете, Китае и Нью-Йорке. В 1925 году глава Затерянного города в Тибете приглашает бойцов всего мира на турнир «Ганг-генг», победитель получит Золотого Дракона. Кристофер Дюбуа – беглый преступник, который случайно попадает на турнир. В случае проигрыша ему грозит вечное заключение в стенах Затерянного города.

Жанр: боевик

Режиссёр: Саймон Уэст

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм

Возрастные ограничения: 18+

В фильме «Неудержимые 2» Ван Дамму досталась роль отъявленного злодея по имени Вилен. Актёр так вписался в образ, что получил титул «Лучший злодей 2012 года». Изначально финальная битва Барни Росса (Сильвестр Сталлоне) и Вилена должна была произойти в ходе погони на вертолётах. Но Жан-Клод настоял на рукопашной битве, подчеркнув, что фанаты хотят увидеть, как дерутся Сталлоне и Ван Дамм!

«Жан-Клод Ван Джонсон», США, 2016 год

Жанр: сериал

Режиссёр: Питер Атенсио

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Кэт Фостер, Мойзес Ариас

Возрастные ограничения: 16+

Сериал, где Ван Дамм играет самого себя. Однако под маской знаменитого актёра, оказывается, скрывается крутой спецагент в отставке! А все фильмы и съёмки в кино были всё это время лишь прикрытием. На счету суперагента десятки выполненных секретных заданий и операций по ликвидации террористов.

Теперь Ван Дамм отдыхает и скучает на пенсии, но встреча с бывшей возлюбленной заставляет его вернуться к работе. Но не как актёра, а как секретного агента. Критики пришли в восторг от актёрской игры Жан-Клода, и сериал удостоился положительных оценок.