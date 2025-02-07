Каким номинантам на "Оскар" критики прогнозируют победу в 2025 году

Чуть меньше месяца остается до церемонии вручения Академических премий "Оскар", но ход гонки за ними все еще не оставляет сколько-нибудь ясных признаков безусловной победы кого-то из номинантов. Прогнозы меняются постоянно по мере того, как все новые профессиональные киногильдии называют своих фаворитов.

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Как известно, лидером по числу номинаций - тринадцать - остается драматический мюзикл "Эмилия Перес". Он долгое время считался и верным кандидатом в главные лауреаты, как и актриса Карла София Гаскон в главной роли. Но бурные события последних недель ломают все прогнозы. Разгорелся шумный скандал вокруг старых, 4-5-летней давности, постов актрисы в социальных сетях, где она язвительно высказывалась о быстро возрастающем числе женщин в парандже в европейских городах. Мусульмане сочли себя оскорбленными, и, несмотря на давность события, в соцсетях теперь стали множиться гневные отповеди актрисе. Она принесла свои извинения, но заявила, что с оскаровской гонки сниматься не намерена.

Однако для ее перспектив скандал может оказаться роковым: общественное мнение уже заметно изменилось, и результаты все новых голосований в профессиональных киногильдиях обнаруживают других фаворитов. Так, многие из уже проголосовавших гильдий сочли лучшим фильмом "Бруталиста" Брэди Корбета, а лучшей актрисой - Майки Мэдисон из "Аноры". Вероятнее всего, "Эмилия Перес" теперь может надеяться на статус лучшего фильма только в номинации картин на иностранном языке.

Фаворитом в номинации "Лучший актер на роль второго плана" остается Маколей Калкин из "Настоящей боли". Как мы уже писали, этот выбор по-своему неотвратим, потому что роль Калкина в фильме скорее можно отнести к главным и по ее влиянию на ход действия и по ее габаритам - актер почти не выходит из кадра в течение всей картины. Естественно, такая роль дает актеру больше возможностей проявить себя, да и запоминается академикам больше, чем небольшие роли остальных номинантов. Так что Юре Борисову награда скорее всего не светит, но, напомним, почетное звание номинанта "Оскара", открывающее актерам все двери, теперь навсегда с ним.

Гильдия критиков, всегда отдающих предпочтение жареному, сочла лучшей актрисой Деми Мур, самоотверженно сыгравшую в боди-хорроре "Субстанция". Ее тоже считают верной претенденткой на лауреатство.

Что касается лучшего исполнителя главной роли, то на первом месте, по всем прогнозам, остается Тимоти Шаламе, сыгравший заглавную роль в байопике "Боб Дилан: Никому не известный". Среди его сильных соперников - Рэйф Файнс в религиозной драме "Конклав" о скандале вокруг выборов нового Папы и Эдиан Броуди в "Бруталисте".

Награды в так называемых технических номинациях - костюмы, визуальные эффекты, гримы и прически - вероятно, распределятся между наиболее зрелищными картинами "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Дюна: часть вторая" и шокирующей "Субстанцией".