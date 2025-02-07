Звезда фильма «Тупой и еще тупее» рассказал о необычной коллекции

Звезда культовой комедии «Тупой и ещё тупее» Джефф Дэниелс пообщался с журналистами издания The Guardian. В ходе разговора актёр поделился, что до сих пор хранит более 200 разгромных обзоров ленты.

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Большинство критиков крайне негативно восприняли картину, однако это не помешало ей собрать внушительную кассу и стать классикой.

Р е ц е н з и и б ы л и у ж а с н ы м и . У м е н я д о с и х п о р е с т ь с б о р н и к и з 2 0 0 о б з о р о в , в к о т о р ы х ж ё с т к о к р и т и к у ю т ф и л ь м и ж е л а ю т , ч т о б ы о н н и к о г д а н е с у щ е с т в о в а л . О д н а к о п о с л е э т о г о л е н т а б ы л а с а м о й к а с с о в о й п р е м ь е р о й н а п р о т я ж е н и и ш е с т и н е д е л ь п о д р я д . В о т т о г д а я п о н я л , ч т о м ы с д е л а л и н е в о з м о ж н о е .

Фильм рассказывает историю двух безработных молодых людей, которые отправляются в безрассудное путешествие через всю страну, надеясь прервать полосу собственных постоянных неудач. Премьера состоялась в 1994 году.