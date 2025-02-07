Сериал по мотивам фильма "Москва слезам не верит" будет мюзиклом

Главные ньюсмейкеры киноиндустрии, амбициозные прогнозы, презентация новых проектов и атмосферные музыкальные паузы. А также перформанс-самопробы актера Владимира Канухина на протяжении всего вечера. Три года подряд, в феврале, онлайн-кинотеатр Wink.ru делится своими итогами и планами, впервые - в формате Music Hall. Цель презентации - рассказать, что будут смотреть на Wink.ru в 2025 году.

Каким будет сериал по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
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Презентация прошла в столичном кинотеатре "Октябрь" 6 февраля. Среди гостей вечера были Фёдор Бондарчук, Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Сергей Бурунов (российский голос не только Леонардо Ди Каприо, но и презентации Wink.ru в этом году), Глеб Калюжный, Саша Бортич, Рузиль и Азиза Минекаевы, Ярослав Могильников, Анастасия Уколова, Стася Милославская, Евгений Сангаджиев, Сергей и Ника Жуковы, Даниил Воробьев и другие.

Генеральный продюсер "НМГ Студии" Фёдор Бондарчук и ее креативные продюсеры Жора Крыжовников и Андрей Золотарев рассказали о ближайших новинках 2025 года. Среди ожидаемых проектов - историческая драма "Челюскин. Первые", которая выйдет на Wink.ru уже 20 февраля, а также драмеди "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях, премьера которого запланирована на март. Новый сезон "Фишера" представили роликом, в котором появились как Иван Янковский и Александр Яценко, так и новые герои.

Продюсеры также представили новые мюзиклы: комедийный сериал "ВИА Васильки" про возрождение популярной группы 70-х с Игорем и Григорием Верниками в одной роли, а также романтический комедийный мюзикл "Москва слезам не верит. Все только начинается" (рабочее название) от Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова, снятый по мотивам советской классики, с Иваном Янковским в главной роли.

Кроме того, анонсированы выходы продолжений сериалов "Любопытная Варвара", "Ухожу красиво" и "Дети перемен". То, что снимается второй сезон сериала "Дети перемен" фактически стало главной новостью вечера.

На презентации также были показаны первые кадры из новых совместных проектов Wink.ru и телеканалов СТС и РЕН ТВ. Их представили главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов и заместитель генерального директора телеканала РЕН ТВ по продюсированию Михаил Тукмачев. Антон Федотов анонсировал продолжение семейных комедий "Молодежка", "Ивановы-Ивановы" и "Папины дочки. Новые". Помимо продолжения этих популярных сериалов, выйдут и новинки - проекты "Граница миров", "Митрич", "Красивая жизнь", "Осторожно, люди!". Михаил Тукмачев анонсировал выход сериалов "Смерш 1944", "Операция Карпаты 2", "Грачи" и "Пираты XXI века".

О деловых успехах видеосервиса рассказали генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин и директор по контенту Александр Косарим. В частности, было рассказано, что каждый третий подписчик Wink.ru посмотрел проект "Слово пацана. Кровь на асфальте". Более 70% аудитории онлайн-кинотеатра смотрели проекты из линейки Wink Originals ("Ландыши. Такая нежная любовь", "Комбинация", "Библиотекарь", "Фишер" и другие).

Антон Володькин рассказал также о выходе онлайн-кинотеатра на международный рынок. С 2022 года видеосервис доступен в Армении, а с начала этого года - в Беларуси.

За атмосферу вечера отвечали музыканты и танцоры с живыми выступлениями на приветственной части, дуэт NANSY&SIDOROV с саундтреком к новому хиту Wink.ru "Ландыши. Такая нежная любовь" (голосом NANSY поет главная героиня "Ландышей" в исполнении Ники Здорик), группа Jukebox trio и актер Владимир Канухин, исполнивший роль композитора группы "Комбинация" в одноименном сериальном хите прошлого года. Весь вечер актер пытался представить продюсерам идею собственного проекта, появляясь в самых неожиданных моментах: во время выступления музыкантов в холле, в видеообращении в момент выступления Александра Косарима и даже под потолком кинотеатра, летая на тросах.

Фильмы и сериалы
Грачи
Красивая жизнь
Москва слезам не верит
Ивановы-Ивановы
Антон Володькин
Стася Милославская
Глеб Калюжный
Анастасия Уколова
Михаил Тукмачев
Евгений Сангаджиев
Антон Федотов
Никита Ефремов
Сергей Бурунов
Андрей Золотарев
Даниил Воробьев
Иван Янковский
Жора Крыжовников
Сергей Жуков
Александр Яценко
Федор Бондарчук
Леонардо ДиКаприо