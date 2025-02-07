Каким будет сериал по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Главные ньюсмейкеры киноиндустрии, амбициозные прогнозы, презентация новых проектов и атмосферные музыкальные паузы. А также перформанс-самопробы актера Владимира Канухина на протяжении всего вечера. Три года подряд, в феврале, онлайн-кинотеатр Wink.ru делится своими итогами и планами, впервые - в формате Music Hall. Цель презентации - рассказать, что будут смотреть на Wink.ru в 2025 году.

Презентация прошла в столичном кинотеатре "Октябрь" 6 февраля. Среди гостей вечера были Фёдор Бондарчук, Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Сергей Бурунов (российский голос не только Леонардо Ди Каприо, но и презентации Wink.ru в этом году), Глеб Калюжный, Саша Бортич, Рузиль и Азиза Минекаевы, Ярослав Могильников, Анастасия Уколова, Стася Милославская, Евгений Сангаджиев, Сергей и Ника Жуковы, Даниил Воробьев и другие.

Генеральный продюсер "НМГ Студии" Фёдор Бондарчук и ее креативные продюсеры Жора Крыжовников и Андрей Золотарев рассказали о ближайших новинках 2025 года. Среди ожидаемых проектов - историческая драма "Челюскин. Первые", которая выйдет на Wink.ru уже 20 февраля, а также драмеди "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях, премьера которого запланирована на март. Новый сезон "Фишера" представили роликом, в котором появились как Иван Янковский и Александр Яценко, так и новые герои.

Продюсеры также представили новые мюзиклы: комедийный сериал "ВИА Васильки" про возрождение популярной группы 70-х с Игорем и Григорием Верниками в одной роли, а также романтический комедийный мюзикл "Москва слезам не верит. Все только начинается" (рабочее название) от Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова, снятый по мотивам советской классики, с Иваном Янковским в главной роли.

Кроме того, анонсированы выходы продолжений сериалов "Любопытная Варвара", "Ухожу красиво" и "Дети перемен". То, что снимается второй сезон сериала "Дети перемен" фактически стало главной новостью вечера.

На презентации также были показаны первые кадры из новых совместных проектов Wink.ru и телеканалов СТС и РЕН ТВ. Их представили главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов и заместитель генерального директора телеканала РЕН ТВ по продюсированию Михаил Тукмачев. Антон Федотов анонсировал продолжение семейных комедий "Молодежка", "Ивановы-Ивановы" и "Папины дочки. Новые". Помимо продолжения этих популярных сериалов, выйдут и новинки - проекты "Граница миров", "Митрич", "Красивая жизнь", "Осторожно, люди!". Михаил Тукмачев анонсировал выход сериалов "Смерш 1944", "Операция Карпаты 2", "Грачи" и "Пираты XXI века".

О деловых успехах видеосервиса рассказали генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин и директор по контенту Александр Косарим. В частности, было рассказано, что каждый третий подписчик Wink.ru посмотрел проект "Слово пацана. Кровь на асфальте". Более 70% аудитории онлайн-кинотеатра смотрели проекты из линейки Wink Originals ("Ландыши. Такая нежная любовь", "Комбинация", "Библиотекарь", "Фишер" и другие).

Антон Володькин рассказал также о выходе онлайн-кинотеатра на международный рынок. С 2022 года видеосервис доступен в Армении, а с начала этого года - в Беларуси.

За атмосферу вечера отвечали музыканты и танцоры с живыми выступлениями на приветственной части, дуэт NANSY&SIDOROV с саундтреком к новому хиту Wink.ru "Ландыши. Такая нежная любовь" (голосом NANSY поет главная героиня "Ландышей" в исполнении Ники Здорик), группа Jukebox trio и актер Владимир Канухин, исполнивший роль композитора группы "Комбинация" в одноименном сериальном хите прошлого года. Весь вечер актер пытался представить продюсерам идею собственного проекта, появляясь в самых неожиданных моментах: во время выступления музыкантов в холле, в видеообращении в момент выступления Александра Косарима и даже под потолком кинотеатра, летая на тросах.