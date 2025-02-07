Появился постер премии «Оскар» с Конаном О'Брайеном

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала постер премии «Оскар»-2025. На нём оказался изображён Конан ОʼБрайен, который в этом году выступит главным ведущим церемонии.

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Что касается соведущих, то ими станут Эмма Стоун, Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший и Давайн Джой Рэндольф – лауреаты церемонии в 2024 году.

В а с ж д у т « з о л о т ы е » м о м е н т ы — т о л ь к о н а ц е р е м о н и и в р у ч е н и я п р е м и и «Оскар»!

Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Официальный постер премии «Оскар»-2025