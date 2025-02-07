Опубликованы кадры триллера «Черный чемодан — двойная игра»

Создатели детективного триллера «Чёрный чемодан – двойная игра» опубликовали новые кадры картины. На них оказались изображены герои Майкла Фассбендера, Кейт Бланшетт, Тома Бёрка и Пирса Броснана.

© Чемпионат.com

Джордж Вудхауз и его жена Кэтрин — высококлассные агенты разведки, счастливо женатые на протяжении многих лет. Преданные друг другу не меньше, чем работе, они научились находить баланс, не вдаваясь в подробности о своих делах. Но однажды Джорджу сообщают, что Кэтрин — главная подозреваемая в государственном преступлении. Теперь мужчине придётся решить, кому он больше предан — своему браку или стране.

Также в актёрский состав овшли Реге-Жан Пейдж, Наоми Харрис, Мариса Абела, Орли Шука, Дэниэл Фирн, Алекс Мальяро и другие. Кресло режиссёра занял оскароносный Стивен Содерберг («Траффик», «Одиннадцать друзей Оушена»).

Мировая премьера ленты состоится 14 марта.

Новые кадры

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма