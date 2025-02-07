Стало известно, о чем будет новый фильм режиссера «Бедных-несчастных»

Как сообщают журналисты издания The Film Stage, новым фильмом Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные», «Лобстер») станет триллер по роману Жан-Патрика Маншетта. Будущий проект постановщика получил название Fatale.

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Произведение французского писателя рассказывает о хладнокровной наёмнице Эйми, которая приезжает в портовый город за наживой, однако вскоре теряет самообладание из-за страстного романа. Актёрский состав пока держится в секрете.

На данный момент Лантимос также работает над научно-фантастической лентой «Бугония» и адаптацией романа «Мой год отдыха и релакса».

Сроки и дата премьеры Fatale ещё неизвестны.