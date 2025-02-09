Стало известно, станет ли седьмой сериала про Формулу-1 последним

Автоспортивное издание GPblog сообщило, что седьмой сезон документального сериала Drive to Survive не станет последним.

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« О ф и ц и а л ь н о г о п о д т в е р ж д е н и я в ы х о д а в о с ь м о г о с е з о н а п о к а н е т . О д н а к о н а м с т а л о и з в е с т н о , ч т о , п о к р а й н е й м е р е , в д а н н ы й м о м е н т в с е к о м а н д ы р а б о т а ю т , и с х о д я и з п р е д п о л о ж е н и я , ч т о н о в ы й с е з о н д е й с т в и т е л ь н о б у д е т и с ъ ё м о ч н а я г р у п п а N e t f l i x , т а к и м о б р а з о м , с н о в а п о л у ч и т д о с т у п з а к у л и с ы » , — г о в о р и т с я в с т а т ь е и з д а н и я .

Напомним, сериал выходит с 2019 года и имеет оценку 8,4 звезды из 10 на «Кинопоиске». Премьера седьмого сезона по событиям 2024 года состоится 7 марта, о чём ранее сообщила пресс-служба «Королевских гонок».