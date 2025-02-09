Стало известно, станет ли седьмой сериала про Формулу-1 последним

Раскрыто, станет ли 7-й сезон сериала Drive to Survive про Формулу-1 последним
Автоспортивное издание GPblog сообщило, что седьмой сезон документального сериала Drive to Survive не станет последним.
«Официального подтверждения выхода восьмого сезона пока нет. Однако нам стало известно, что, по крайней мере, в данный момент все команды работают, исходя из предположения, что новый сезон действительно будет и съёмочная группа Netflix, таким образом, снова получит доступ за кулисы», — говорится в статье издания.
Напомним, сериал выходит с 2019 года и имеет оценку 8,4 звезды из 10 на «Кинопоиске». Премьера седьмого сезона по событиям 2024 года состоится 7 марта, о чём ранее сообщила пресс-служба «Королевских гонок».