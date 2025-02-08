Опубликован новый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Журналисты издания Empire опубликовали новый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона. На нём оказался изображён Пейлак — вождь клана Тлалим. Роль героя в ленте исполнит актёр Дэвид Тьюлис («Обнажённые», «Мальчик в полосатой пижаме»).

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« О н и ж и з н е р а д о с т н ы , в е с е л ы и к р а с о ч н ы [ ч л е н ы к л а н а Т л а л и м ] . И в с е с н е т е р п е н и е м ж д у т и х п о я в л е н и я в ф и л ь м е » .

Премьера третьей части состоится 19 декабря. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.

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