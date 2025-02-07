Джулия Робертс снимется в фильме «Убей своих любимых»

Джулия Робертс сыграет главную роль в фильме «Убей своих любимых» (Kill Your Darlings) – экранизации одноименного романа Питера Суонсона. Как сообщает Hollywood Reporter, режиссерское кресло займет Джеймс Грэй («Затерянный город Z», «К звездам»), а Робертс будет также продюсировать его вместе с Лизой Гиллан, Марисой Йерес Гилл и их компанией Red Om Films. Хотя роман выйдет в издательстве HarperCollins только в июне 2025 года, кинокомпании United Artists и Amazon MGM Studios уже приобрели права на экранизацию.

Главные герои книги - Том и Венди Грейвс - пара, которая жената более 25 лет и, кажется, живет идеальной жизнью, но на самом деле они скрывают шокирующую тайну. Согласно описанию романа, история в нем движется «назад во времени, чтобы читатели могли стать свидетелями ключевых моментов из жизни пары: их пятидесятилетия, покупки дома, рождения Джейсона, загадочной смерти коллеги по работе — все это рисует портрет брака, определенного одним ужасным поступком, который они задумали вместе много лет назад». Эта тайна держала Тома и Венди вместе на протяжении многих лет, но ее власть над ними ослабевает, и каждый из них начинает задумываться: не лучше ли им будет, если их супруг унесет их тайны в могилу?