Звезда «Оленёнка» Ричард Гэдд и Джейми Белл станут братьями в сериале «Получеловек»
Автор и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Оленёнок» Ричард Гэдд начал работу над своим новым телевизионным проектом. Съемки сериала под названием «Получеловек» (Half Man) стартовали в начале февраля 2025 года, о чем Ричард сообщил в соцсетях. Одну из главных ролей сыграет он сам, вторую – Джейми Белл («Билли Эллиот», «Рокетмен»), сценарий написал Гэдд, а режиссером стала Александра Бродски («Соперники»).
В центре сюжета отношения двух братьев Ниалла (Белл) и Рубена (Гэдд).
Когда Рубен неожиданно появляется на свадьбе Ниалла, это приводит к взрыву насилия, который катапультирует нас обратно в их прошлое, - сообщается в синопсисе. - Охватывая почти 40 лет с 1980-х по настоящее время, этот амбициозный сериал охватит взлеты и падения в отношениях братьев, от их общения в подростковые годы до их ссоры во взрослом возрасте — со всеми хорошими, плохими, ужасными, смешными, злыми и сложными моментами на этом пути - и попытается докопаться до сути сложного вопроса: что значит быть мужчиной?