Ричард Гэдд и Джейми Белл станут братьями в сериале «Получеловек»

Автор и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Оленёнок» Ричард Гэдд начал работу над своим новым телевизионным проектом. Съемки сериала под названием «Получеловек» (Half Man) стартовали в начале февраля 2025 года, о чем Ричард сообщил в соцсетях. Одну из главных ролей сыграет он сам, вторую – Джейми Белл («Билли Эллиот», «Рокетмен»), сценарий написал Гэдд, а режиссером стала Александра Бродски («Соперники»).

В центре сюжета отношения двух братьев Ниалла (Белл) и Рубена (Гэдд).